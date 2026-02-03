‏فەرەنسا مەرج بەشداریی دارایی گەپیگ خەێدە نوای بەریتانیا ئەرا پڕچەککردن ئۆکرانیا

‏شەفەق نیوز- پاریس

‏رووژنامەی "تێلێگراف" ئمڕوو سێشەممە، بڵاویکرد، فەرەنسا کە دژ وەپیدان ماف بەشدارییکردن بەریتانیایە لە گرێبەسە ئەوروپییەیل ئەرا دابینکردن دارایی چەک ئەرا ئۆکرانیا، داوا لە لەندەن کەێد زاترین بڕ دارایی پێشکەش بکەێد ئەگەر لە کۆتایی ئەو مافە وەپیدریا.

‏رووژنامەی "فاینانشڵ تایمز" لە گوزەشتە لە ەرچەوەیگ ئاگادار راگەیان، "سەرکردەیل یەکێتی ئەوروپا وە شێوەیگ سەرەتایی رەزامەنی نیشاندانە کە ریگە وە بەریتانیا بدرێد تا بەشداری بکەێد لە گرێبەسەیل دابینکردن چەک ئەرا ئۆکرانیا، وەو مەرجە بەشداربوود لە پووشانن سوودە داراییەیل بان ئەو قەرزە کە ئەرا ئێ مەبەستە تەرخانکریاس".

‏ لە گوزەشتە دانوستانەیل وە مدوو رەدکردن لەندەن ئەرا وەپیدان بەشدارییگ کە وە 6.7 ملیار یۆرۆ مەزنە کریا لە وەرانوەر چگنە ناو بەرنامەگە، پەکیان کەفت.

‏بەریتانیا لەو وەختە بڕە پویلیگ پێشنیاز کردبوی کە تەنیا یەکسان بوی وە 1٪ بڕە پویل داواکریاگ، یەیش هیشت کۆمیسیۆن ئەوروپا قەواسەی داواکارییەیل ئەرا دوو ملیار یۆرۆ داوەزنێد.

