فەرەنسا خوەی ئامادە کەێد ئەرا چوارەمین شەپوول گەرمای گەورە لە 2026

شەفەق نیوز - پاریس

فەرەنسا، رووژ سێشەممە، خوەی ئامادە کەێد ئەرا نواگیریکردن چوارەمین شەپوول گەرمای گەورە لە ماوەی ساڵ 2026، لە وەختیگ تەقەلای تیمەیل وەرگری شارستانی وەردەوامە ئەرا کۆنترۆڵکردن تەواو ئاگرەیل دارستانە گەپەیل کە ناوچەی جیرۆند گردیەسەوە کە شار بۆردۆ لە خوەراوای باشووری وڵاتەگە لەخوەی گردیە.

ئی پەرەسەنینەیلە لە سای بەرزەوبۊین بیوینەی پلەیل گەرما، و رەوش هشکەسالی سەخت تیەێد کە رخداری هیزگردن ئاگرەیل و فراوانبۊن رۊبەریان زیاتر کەێد.

لەبان سەرکەفتن تیمەیل وەرگری شارستانی لە کۆنترۆڵکردن ئاگرەیل بەشیگ لە دارستانەیل ناوچەی بۆردۆ و تواناداربۊن هەزاران لە دانیشتگەیل ئەرا گلەوخواردن ئەرا ماڵەیلیان، وەلی دەسەڵاتەیل فەرەنسی هێمان لە رەوش هوشیاری و ئامادەباشین لەوەر شەپوولیگ گەرمای چەوڕیکریاگ کە لە سێشەممەو دەس وەپی کەێد و شایەت بوودە مدوو دووارە هیزگردن ئاگرەیل.

دەسەی کەشناسی فەرەنسی مەزەنە کەێد کە پلەیل گەرما وە شیوەیگ گەورەتر بەرزەو بۊن دەسوەپیکردن لە دویای نیمەڕو سێشەممە، تا لوتکەی رەسەن لە 37 پلەی سەدی لە رووژ چوارشەممە، کە یەیش دەسەڵاتەیل و تیمەیل فریاگوزاری خەێدە وەر ئاستەنگەیل زیایە لە نواگیریکردن ئاگرەیل و سنووردارکردن کاریگەرییەیل شەپوول گەرما پەرەسەنیەگە.

مەزەنەیل کەشناسی نشان دەن کە شار بۆردۆ پلەیل گەرما توومار کەێد کە رەسێدە 33 پلەی سەدی، واتە بەرزترە وە نزیکەی هەفت پلە لە ناونج پلەیل گەرما فرەبەرزەیل توومارکریاگ لە ماوەی ناوەین ساڵەیل 1961 و 1990، کە یەیش تونی شەپوول گەرمی ئیسە و کاریگەری لەبان گشت لایەنەیل خوەراوای باشوور فەرەنسا رەنگ دەێدەو.و دارستانەیل کاج لە ناوچەی لاند لە خوەراوای باشووری فەرەنسا لە فرەترین ناوچەیل ئەژمار کریەێد کە تویش سزیان بوون وەختبگ هشکەسالی بۊ، و ئاگرەیل تا ئیسە زیاتر لە دە هەزار فدان زەوی سزاننە، کە یەیش دەسەڵات ناچار کرد نزیکەی 220 هەزار کەس لە دانیشتگەیل ناوخۆیی و گەشتیارەیل دەرکەن ئەرا مقیەتیکردن بیوەییان.