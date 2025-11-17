فەرمان وەسێدارەدان خانمە سەرۆک وەزیرەیل وەرین بەنگلادیش

شەفەق نیوز- دەکا

دادگایگ لە بەنگلادیش، ئمڕوو دووشەممە، فەرمان وەسێدارەدان لەبان شێخە حوسنیە خانمە سەرۆک وەزیرەیل وەرین دەرکرد، ئەوەیش دویای تاوانبارکردنی وە جیوەجیکردن تاوانەیلیگ دژوە مرۆیی.

دادوەر غوڵام مەرتوزا موزومدير مەوقەی خوەنستن فەرمانەگە وت: حەسینە وە سێ توومەت تاوانبار کریا، لەناویان گاڵداین و دەرکردن فەرمانەیل کوشتن و جویلەنەکردن ئەرا نواگیریکردن کوشتن و بڕین، وتیش: بڕیار دایمن یەک سزای بیەیمن کە ئەوەیش وەسێدارەدانە.

شێخە حوسەینە (78 ساڵە) رازی نەوی وە فەرمان دادگا لە هندستانەو گلەو بخوەێد تا لە دادکاری ئامادە بوود، لەبان ئەو هەڵمەت خویناویە وەبان راپەڕین خوەنەوارەیل لە 2024.

نەتەوە یەکگرتگەیل لە راپۆرتیگ وت: نزیکەی 1400 کەس شایەت لە کارەیە تونوتیژی کوشیانە، لە وڵتایک سڵاکار تەندروسی وڵات لەسای حکومەت وەختانە وت: زیاتر لە 800 کەس کوشیانە و نزیکەی 14 کەس زەخمدار بوینە.

حوسەینە لە 19 تەقەلای کوشتن لەلای کەمەو لە میژوو سیاسیی قورتار بوی کە لە ساڵ 1981ەو وەردەوام بوی.

ئیرنگە حکومەتیگ وەختانە دەسەڵات لە بەنگلادیش رانێد وە سەرۆکایەتی خاوەن خەڵات نۆبڵ ئەرا ئاشتی محمد یونس، لە وەخت رمانن شێخە حوسەینە، و ئی حکومەتە پەیمان دا لە فیبرایەر ئایندە هەڵوژاردن ئەنجام بەێد.