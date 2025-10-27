فەرمان دەسگیرکردن نوویگ وەبان ئیمام ئۆغڵو

شەفەق نيوز- ئەنقەرە

دادکایگ تورکی، ئمڕوو دووشەممە، فەرمان دەسگیرکردن نوویگ وەبان ئەکرەم ئیمام ئۆغڵو سەرۆک شارەوانی ئیستەنبوڵ دەرکرد کە زیندانە، وە توومەت "پەیوەندیکردن سیاسی".

ئۆغڵو، دویەکە یەکشەممە، ئەو توومەت نووە لە دادگا رەت کرد، و لە بەیاننامەیگیش لە رووژ جمعە لە زیندانەو دەرکرد.

هەمیش لە پۆستیگ لەبان ئێکس وت: ئیجویر بوخت و دروو و پلاندانانە وە خەیاڵ شەیتانیش نیەتێد!، ئیمە هایمنە نوای کاریگ رسوایی وە قسە باسی نیەکریەێد.

لەلای خوەییش: ئاژانس ئەنادۆڵ تورکی وت: دویەشەو دادگایگ لە ئیستەنبوڵ فەرمان دەسگیرکردن ئیمام ئۆغڵو و دوو کەس ترەک دەرکرد، یەکیگیان ميردان يانارداغ سەرنویسەر کەناڵ تيلی 1 خەوەریە.

وتیش: نووترین فەرمان دادوەری توومەتبار ئیمام ئۆغڵو کەێد وە قانجاز نایاسایی وە گردەوکردن پویل هەڵمەت کاندیدکردنی ئەرا سەروکایەتی، و پەیوەندیکردن ئەرا وەرگردن پشتگیری ناودەوڵەتی.

ئیمام ئۆغڵو وە رکابەر دیاریگ ئەرا سەرۆک رەجەب تەییب ئەردۆگان دانریەێد، لە مانگ ئازارەو زیندانە وە توومەتەیل گەندەڵی، و لە تەمووز فەرمان زیندانیکردن لەلامی دەرچگ وە توومەت سووکایەتیکردن و هەڕەشەدان بانگەشەی گشتی لە ئیستەنبوڵ.