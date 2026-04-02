فەرماندەی سوپای ئیران: بایەسە هیچ کەسیگ رزگار نەوود ئەگەر دوژمن ئۆپەراسیۆن هشکایی جیوەجی کرد
شەفەق نیوز - تاران
لیوا ئەمیر حاتەمی فەرماندەی گشتی سوپای ئیران، ئمڕوو پەنجشەممە، هەڕەشەی فراوانیگ دا وە ئامانجگردن گشت هاوپەیمانەیل ئەمریکا لە ناوچەگە ئەگەر گام بنەێد ئەرا جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنیگ سەربازی هشکایی دژ وە ئیران.
تەلەفزیۆن فەرمی ئیرانی لە زوان لیوا حاتەمی وت: بایەسە هیچ کەسیگ رزگار نەوود لە تەقەلای دوژمن ئەرا جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنیگ هشکایی، و دووپات لەبان چەودیاریکردن جویلەیل دوژمن و کارەیلی و جیوەجیکردن پلانەیل ئەرا نواگیریکردن شیوەیل پەلاماردانی کرد، وە دەسنشان ئەرا ئەوەگ راپۆرتە رووژنامەوانییەیل بڵاوی کردنە لەباوەت نیاز واشنتۆن ئەرا جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنیگ سەربازی زویوەزوی لە ناوچەیلیگ دیاریکریاگ لەناو ئیران.
فەرماندەی سوپای ئیران وتیش: یایەسە سایەڵ جەنگ لەلامان لاچوود، و بڕواکریای نییە شوونەیل ترەک ئارام بوون و گەلەگەمان لە رخداری بوود، لە پەرەسەنینیگ وەرچەو ئەرا هەڵکشانن تونی ئاڵوزییە ئەمنییەیل لە ناوچەگە.