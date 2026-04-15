فەرماندەی سوپای پاکستان رەسیە تەهران ئەرا ئامادەکاری خولیگ نوو لە دانوسەنین
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوراس
فەرماندەی سوپای پاکستان، عاسم مۆنیر، ئمڕوو چوارشەممە، رەسیە تەهران پایتەخت ئیران ئەرا ئامادەکاری خولیگ نوو لە دانوسەنین.
تەلەفزیۆن ئیران باس لەوە کرد کە شاند پاکستانی نامەیگ ئەمریکی ئەرا تەهران هاپێ و پەسا ئامادەکارین ئەرا خول گفتوگویەیل ئایندە.
کاناڵ "جیو"ی پاکستانی لە زوان سەرچەوەیلیگ بڵاو کرد، رێنمایی دەرچگە ئەرا دابینکردن ئامادەکاری لۆجستی و ئەمنی ئەرا میوانداریکردن لە گفتوگوەیل ناوبەین ئیران و ئەمریکا.
وتیش، هاتێ خول دویەم گفتوگوەیل ئیران و ئەمریکا هەفتەی ئایندە لە ئیسلام ئاباد وەڕێ بچوود.