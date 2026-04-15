‏فەرماندەی سوپای پاکستان رەسیە تەهران ئەرا ئامادەکاری خولیگ نوو لە دانوسەنین

‏فەرماندەی سوپای پاکستان، عاسم مۆنیر، ئمڕوو چوارشەممە، رەسیە تەهران پایتەخت ئیران ئەرا ئامادەکاری خولیگ نوو لە دانوسەنین.

‏تەلەفزیۆن ئیران باس لەوە کرد کە شاند پاکستانی نامەیگ ئەمریکی ئەرا تەهران هاپێ و پەسا ئامادەکارین ئەرا خول گفتوگویەیل ئایندە.

‏کاناڵ "جیو"ی پاکستانی لە زوان سەرچەوەیلیگ بڵاو کرد، رێنمایی دەرچگە ئەرا دابینکردن ئامادەکاری لۆجستی و ئەمنی ئەرا میوانداریکردن لە گفتوگوەیل ناوبەین ئیران و ئەمریکا.

‏وتیش، هاتێ خول دویەم گفتوگوەیل ئیران و ئەمریکا هەفتەی ئایندە لە ئیسلام ئاباد وەڕێ بچوود.

