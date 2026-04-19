‏فڕۆکەخانەی مەشهەد لە سووەو دەسکەێد وە گەشتە ناوەدەوڵەتیەیلی

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏دەسەی فڕۆکەوانی شارستانی ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، ڕاگەیانن بڕیار دریاگس گەشتە ئاسمانییە ناودەوڵەتییەیل فڕۆکەخانەی مەشهەد لە سوو دووشەممەو دەسوەپیکەنەو.

‏دەسەگە، وەپای ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی، وتیە: "بڕیار دەسوەپیکردن گەشتەیل لە دویای تەواوکردن ڕێکارە تەکنیکی و رێکخراوەییە هەوەجەیل هاتگە"، بی ئەوەگ وردەکاری زیاتریگ بڵاو بکەن.

‏دەسەی فڕۆکەوانی شارستانی ئیرانی، دویەکە شەممە، وازکردن بەشیگ لە ئاسمان و چەن فڕۆکەخانەییگ ڕاگەیانن، و دیاریکرد کارکردن فڕۆکەخانەیل و دەسوەپیکردن گەشتەیل وە شیوەیگ تەک تەک ئەنجام دریەێد، وەپای ئاست ئامادەیی ئامادەکاری تەکنیکی هەر فڕۆکەخانەییگ، ئەرا دابینکردن بیوەیی و ڕێک و پێکی گەشتە ئاسمانییەیل.

‏ئیران وەگەرد دەسوەپیکردن جەنگ ئیسرائیلی-ئەمریکی لەبان وڵاتەگە لە 28ی شوبات (فێبرایەر)ی وەرین، وسانن گەشتە ئاسمانییەیلی راگەیان.

