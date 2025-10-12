ئەفغانستان پەلامارەیل تووڵەسەنین وەبان شوینەیلیگ پاکستان وە درویژایی کڕ دوراند جیوەجی کەێد
شەفەق نيوز- كابوڵ
وەزارەت وەرگری ئەفغانستان، ئمڕوو یەکشەممە، تەواوبوین ئۆپراسیۆن تووڵەسەنینی لە پاکستان وە سەرکەفتن راگەیان.
وەزارەتەگە وتیش: لە وەڵامدان ئەو دەسدرویژیەیل دووارەوبویە وەبان ئاسمان ئەفغانستان و گورزەیل ئاسمانی پاکستان، ئەفغانستان ئۆپراسیۆن تووڵەسەنین لە هیزەیل پاکستان وە درویژایی کڕ دوراند جیوەجی کرد.
وتیش: ئۆپراسیۆنەگە دویای نیمەی شەو تەواو بوی و سەرکەفتگ بوی.
وەزارەتەگە هوشداری دا کە ئەگەر پاکستان جاریگ ترەک ئاسمان ئەفغانستان شکان، وەنە هیزەیل چەکدار وڵات وە زبری وەڵام دەن ئەرا مقیەتیکردن سنووری.
دویەکە شەممە، وەزارەت وەرگری ئەفغانستان دەسکردن وە پەلامارەیل تووڵەسەنین راگەیان وەبان سەربازگەیل پاکستان وە درویژایی سنوور خوەرھەڵات و باشوور ئەفغانستان.