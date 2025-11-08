ئەفغانستان شکستهاوردن دانوسەنین ئاشتی وەرد پاکستان لە تورکیا راگەیان

شەفق نيوز- كابوڵ

حکومەت تاڵیب لە ئەفغانستان، ئمڕوو شەممە، شکستهاوردن دویاترین دانوسەنین ئاشتی وەگەرد پاکستان لە تورکیا راگەیان، و وەرپرسایەتی ئەوە خستە بان رەفتار ناوەرپرسانەی ئیسلام ئاباد.

زەبیحولڵا موجاهد قسەکەر تاڵیبان لە بەسانن وت: لە گفتوگۆ لایەن پاکستان تەقەلا دا گشت وەرپرسایەتی ئاسایشی بخەێدە مل حکومەت ئەفغانستان، لە وەختیگ هیچ ئامادەییگ نشان نەیا ئەرا هەڵگردن وەرپرسایەتی ئاسایش ئەفغانستان یا هن خوەی.

پیرەکە پەنجشەممە، ئەفغانستان و پاکستان دووارە دەسکردن وە دانوسەنین لە تورکیاڕ لە تەقەلای دویرکەفتن لە گلەوخواردن ئەو جەنگ بیوینە کە لە مانگ تشرین یەکەم بابە مدوو کوشیان دەیان کەس.

لە 19ی تشرین یەکەم هەردوگ لایەن رەسینە رێککەفتن ئاگربەسی، وەلێ لە دانوسەنین هەفتەی گوزەشتە لە ئیستەنبوڵ رەسینە رییگ بەسیای.

وەگورەی مەزەنەیل نەتەوە یەکگرتگەیل، 50 مەدەنی کوشیانە و 447 تێڵخ زەخمدار بوینە لە لایەن ئەفغانستان لەبان سنوور لە ماوەی یەک هەفتە لە جەنگ، لە وەختیگ پەنج کەس لە ئەنجام تەقینەوەیل لە کابوڵ کوشیانە، و سوپای پاکستان کوشیان 23 سەرباز و زەخمداری 29 کەس ترەک راگەیان.