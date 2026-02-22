ئەفسەرێگ وەرین لە "سی ئای ئێ": بڕیار پالاماردان ئیران لە دووشەممە یا سێشەممەس

شەفەق نيوز- واشینتۆن

چالاکوانەیل لە ئەمریکا یەکشەممە وەشیوەی فراوانیگ ڤیدیۆیگ لە چەوپیکەفتن وەگەرد ئەفسەرێگ وەرین ئاژانس زانیاری ناوەندی ئەمریکی "سی ئای ئێ" جان کیریاکو بڵاوکردن، کە لەناوی لەبان زانیاریەیل قسە کەێد کە وتیە لەباوەت پەلاماریگ هاتگ ئەگەری وەبان ئیران وەرگردیە.

جان کیریاکو لەو ڤیدیۆ کە بڵاو کریاس وتیە: "م برادەریگ دیرم، ئەفسەرێگ وەرین ئاژانس زانیاری ناوەندی ئەمریکیە، ئی شەوەکیە لە کۆشک چەرمگ بویە وەگەرد دووسەیل خوەی قسە کردگە، ئویشێد بڕیارێگ دەرچگ ئەرا پەلامارکردن وەبان ئیران لە رووژ دووشەممە یا سێشەممە."

وتیش: " دویەکە سەرۆک 10 رووژ دەرفەت وە ئیرانیەیل دا ئەرا قبوڵکردن پێشنیازەیلمان لە کۆتاییهاوردن وە پرۆگرام مووشەکەیل بالیستیک، و وازهاوردن لە پرۆگرام پەرەپیدان یورانیم، و وازهاوردن لە پشتگیری گرووپەیل لە خوەرئاوا و ناوچەی ناوڕاس جویر حەماس، حزبولڵا و حووسیەیل. وەلێ ئەو وەرجەیە وەیجویرە کرد، 10 رووژ یا دوو هەفتە دەێد، ئیجا تەنیا دویای دوو رووژ پەلامار دەێد، مەزەنە کەێد بە گشت کەسیگ خەێدە هەڵپڕکیان.

کریاکو لە زوان ئەو ئەفسەر وەرینە لە "سی ئای ئێ" وتیە: "کڕەیل جەنگ کیشیان، و ئەو مەیدانە دژوە جەنگ وسیانە تەنیا جیه دی فانس و تولسی گابارد هاناوی، یە گشتیە، بەڵام ئەو مەیدانە پشتیوانی جەنگ کەێد، مارکو روبیو سەرکردەی کەێد و بیت هیگسیث گرێدەو، و ئیرنگە دەزگای ئەرکانیش هاوبەشیی لەناوی دیرێد."

وتیش: "لەپای ئی خاڵە وسانمەی و وتم: بوسیە، لە جەنگ عراق، لە دەسکردنی، فرەترین بەشەیل دژوە جەنگ وەشیوەی گەورەیگ دەزگای ئەرکان هاوبەشیان بوی، هەمیشە دویاترین کەس بوینە کە جەنگ بخوازن، ئەویش وتیە: راسە، بەڵام لەهویرد چگە کە ترەمپ گشت ئەندامەیل ئەرکان هاوبەش لەی ساڵە ئاڵشت کردگە لە ماوەی دوازدە مانگ گوزەشتە، کە یەیش لە هویرم نەوی."

وتیش: "'کی لەو ژنراڵە چوار هەسارەیلە کە لە پلەرەسین لە سەردەم بایدن خزمەت کردنە، گشتیان لاورد، و پەیوەندی کرد وە ئەوانەگ زانست کە وەشیوەی سیاسی دڵسووزی بوینە.'"

و هەناێ پرسیار کریا لەبان ئەوە کە ئایا مەزەنە کەێد بە تا هویر لەلای "رسواییەگەی ئیسە" لاوەێد، وتیە: "شایەت بەشیگی، بەڵێ".

وەگورەی ئەو بڵاوکردنەیلە، ئەو ڤیدیۆ گشت لەناو چالاکوانەیل لە ئەمریکا بڵاو بوی.