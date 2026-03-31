ئەفسەریگ هاناویان: کوشیان چوار سەرباز ئیسرائیلی لە باشوور لوبنان

ئەفسەریگ هاناویان: کوشیان چوار سەرباز ئیسرائیلی لە باشوور لوبنان
2026-03-31T06:00:02+00:00

شەفەق نیوز - قودس

سوپای ئیسرائیلی، سێشەممە، کوشیان ئەفسەریگ و سێ سەرباز و زەخمداربوین سێیان ترەک لە جەنگەیل باشوور لوبنان لە ناوەڕاس پەرەسەنین خەسی جەنگ هەرێمی راگەیان.

و وەپەی ئامرازەیل راگەیانن عیبری، لە زوان سەرچەوەیلیگەو، ئەو سەربازەیلە لەناو جەنگ وەگەرد حزبولڵا کوشیانە کە لە مەودایگ نزیکەو رویدایە.

و دیاری کردن کە چەکدارەیل حزبوڵڵا مووشەکەیل دژە قەڵغان وەشاننە لە وەخت تەقەلای کیشانەوی سەربازە کوشیاگ و زەخمدارەیل، تا سوپای ئیسرائیلی ناچار بوود پشت وە هیز ئاسمانی و تانک و تووپخانەیل بوەسێد ئەرا ئامانجگرتن چەکدارەیل.

وەیەوە ئامار کوشیاگەیل لە ناو رزەیل سوپای ئیسرائیلی بەرزەو بوود ئەرا دە سەرباز، لە دەسوەپیکردن جەنگ لە باشوور لوبنان لە سەرەتای ئی مانگ ئازارەو.

