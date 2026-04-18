فرۆکەهەڵگر ئەمریکی نوویگ لە گەروو هورمز نزیکەو بوود

شەفەق نیوز - تاران

ئاژانس ئەسۆشێتد پرێس، لە ژوان وەرپرسەیلیگەو، ئمڕوو شەممە، وت:, فرۆکەهەڵگر ئەمریکی "جێراڵد فۆرد"، چگەسە ناو دەریای سۊر، وەگەرد دوو ویرانکەر سەروە هیز دەریایی ئەمریکی.

وەگورەی ئەو وەرپرسەیلە، فرۆکەهەڵگرەگە وەرەو ناوچەیل نزیک لە گەروو هورمز چوود، وە دووپاتکردن ئەوە کە ئی گامە لە چوارچیوەی وەرەونوابردن ئامادەبوین سەربازی ئەمریکی لە ناوچەگە تیەێد، لە ناو گلەوخواردن گرژییەیل هەرێمی.

قسەکەر وەناو بارەگای "خاتەم ئەنبیای" ئیرانی لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو شەممە راگەیان کە گەروو هورمز دووارە بەسیاس و گلەوخواردیە ئەرا رەوش وەرین خوەی، وە دووپاتکردن لەبان وەردەوامبوین کۆنترۆڵکردن هیزە چەکدارەیل ئیرانی لەبان رێڕەوە ئاوییەگە.

قسەکەرە سەربازییەگە وتیش: گەروو هورمز لەژیر وەڕێوەبردن هیزە چەکدارەیل و وە چەودیارییگ تون مینێدەو، کە وە وەردەوامبوین ئی رەوشە بەسیاس وە پابەندنەوین ویلایەتە یەکگرتگەیل وە مسۆگەرکردن ئازادی جویلەی کەشتییەیل لە ئیرانەو و وەرەو ئیران.

عەباس عراقچی وەزیر دەیشت ئیرانی، دۊەکە جمعە راگەیان کە گەروو هورمز واز مینێد لە وەرانوەر گشت کەشتییە بازرگانییەیل تا کۆتایی ماوەی وسانن تەقە.