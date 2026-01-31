فرانس پرێس: ئاسایش ئیرانی کەفێدە شوین زەخمدارەیل خوەینشاندان و پزشکەیل لە خەسەخانەیل

شەفەق نيوز- تەهران

ئاژانس "فرانس پرێس"، ئمڕوو شەممە، لە زار راپۆرتەیل ریخریاگەیل ماڤپەرەوەری وت: هەڵمەت کوشتن و بڕین ناڕەزایەیل لەلایەن دەسەڵاتەیل ئیران رەسیە جویراجویر شیوەیل ژیان تا رەسیە خەسەخانەیل، کە هیزەیل ئاسایش دەسکردن وە وەشوینکەفتن زەخمدارەیل و دەسگیرکردن ئەو پزشکەیلە کە چارەسەرییان کردنە.

لە دویادویای مانگ کانوون یەکەم، لە شوین بەدی رەوشەیل ژیانگوزەرانی، دەسکریا وە ناڕەزایی، وەزوی بویە جویلەی سیاسییگ وە دروشمەیل دژوە کۆمار ئیسلامی کە لە ساڵ 1979ەو تا ئیسە خاوەن دەسەڵاتە.

دەسەڵاتەیل وە هەڵمەت کوشتن و بڕین نواگیری ئەو ناڕەزایەتیەیلە کردن، کە بویە مدوو کوشیان و زەخمداری هەزاران و گولەی هیزەیل باسیج، و وە ساچمە و پەراشە، کە نەشتەرگەری خوازێد.

ریخریاگەیل ماڤپەرەوەری ئویشن دەسەڵاتەیل چگنە ناو خەسەخانەیل وەمینەی زەخمدارەیل لەوەی بەشدارییان لە خوەینشاندان.

لەلای خوەییش، ریخریاگ تەندروسی جیهانی وت: لەلای کەمەو پەنج پزشک لەوەی چارەسەرکردن زەخمدارەیل دەسگیر کریانە، و هیزەیل ئەمنی ناڕەزایەیل لەناو خەسەخانەیل گردن، و زانیاری وەپییان رەسیە کە داوا لە تیمەیل پزشکی لە ئەسفەهان کریاس ئاگادار دەسەڵات بکەن لەبان ئەو بیمارەیلە کە وە گولە و ساچمە زەخمدار بوینە.

ناوەند ماف مرۆڤ لە ئیران کە بارەگای لە نیویۆرکە وت: بەڵگەسازی پەلاماردان خەسەخانەیل لەلایەن هیزەیل ئەمنی کردگە تا ئەو کەسەیلە بناسن کە لە ناڕەزایەتی بەشداری کردنە و دەسگیریان بکەن.

لە شیوەیگ کە دیارە تەقەلای ئەوە دەێد لەژیر ئەو توومەتیلە دەرچوود، وەزارەت تەندروسی ئیران داوا لە زەخمدارەیل لە ناڕەزایەتیەیل کرد نیگەران نەوون وەختیگ ئەرا خەسەخانە بچن، و لە ماڵ چارەسەر خوەیان نەکەن.

ئاژانس تەسنيم لە زوان محمد رەئیس زادە سەرۆک ئەنجومەن پزشکی لە ئیران وت: شمارەیگ فرە سنووردار لە تیمەیل پزشکی لە شوین ناڕەزایەتیەیل گریانە، وەبی دیاریکردن مدوو دەسگیرکردنیان، دووپاتیش کرد کە هیچ راپۆرتیگ لە دەسگیرکردن هیچ کەسیگ نەڕەسیە لەوەر خاسەوکردن بیمارەیل یا جیوەجیکردن ئەرک پیشەیی.

ریخریاگەیل ماڤپەرەوەری قسەی ناڕەزایەیل ئویشێد کە زەخمدار بوینە و هیزەیل ئەمنی کەفتنەسە شوینیان، و ریخریاگ ماف مرۆڤ لە ئیران کە بارەگای لە نەرویژە وت: سەجاد رەحیمی (36 ساڵان) لە دوورگەی قشم، تویش زەخمداری سەختیگ بویە وە گولەی هیزەیل ئەمنی هەویاب جویلەکردن پارێزگای فارس لە نۆی کانوون دویەمر وەختیگ ناڕەزایەتیەیل لە لوتکە بوی.

وەلێ داوا لە برادەرەیلی کرد ئەرا خەسەخانە نەوەنەی لەڕخ لەناوبردنی لەورا، وەگورەی ئەو ریخریاگ ماڤپەرەوەریە کە دووپات لای قسیە کەێد، و وەگەرد برای رەحیمی وتیە، و لە کۆتایی هیزانەگەی ئەرا خەسەخانە بردنەی، وەلێ گیانی لەدەسدا اووەر زەخم قویلیگ و خوینوەربوین تیژ.

ریخریایەگە لە زوان براگەی وت: پزشکەگە وتیە ئەگەر وەرجە 10 خولەک بڕەسیادە خەسەخانە وەنە رزگاری بوی. ریخریایەگە وتیش: راپۆرتەیلیگ وەپی رەسیە کە هیزەیل ئەمنی چگنە ناو بەسیج لە دامەزراوەیل تەندروسی و شوینەیلیگ کە زەخمدارەیل وەپییان پەنا بردنە، تا تیمەیل پزشکی و خوەیبەخشەیل دەسگیر بکەن.

لەلای خوەییش، ریخریاگ "هەنگاو"، بارەگای لە نەرویژە، باس پزشکیگ کرد وەناو عەلی رەزا غلشني خەڵک شار قەزوین باکوور خوەرئاوای تەهران، کە دەسگیرکریاس لەبان پیشکەشکردن خزمەت پزیشکی وە زەخمدارەیل ناڕەزایەتی.