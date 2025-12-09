کەفتن کوشیان و زەخمداری وەگەرد نووەوبوین جەنگ ناوەین تایلاند و کەمبۆدیا

شەفەق نيوز- بانكوك

وڵات تایلاند، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە ئەوەسا ریکارەیل دەرکردن هیزەیل کەمبۆدیا لەناو زەویەیلی جیوەجی کەێد، وەگەرد نووەوبوین جەنگ ناوەین ئەو دوو هاوسا لە باشوور خوەرھەڵات ئاسیاد

وەزارەت وەرگری لە بنۆم بنه وت: هیزەیل تایلاند شەو دووشەممە لەبان سێشەممە، پەلامار شوینەیلیگ لە کەمبۆدیا دانە، کە بویە مدوو کوشیان دوو مەدەنی، تا وەیەوە شمارەی کوشیاگەیل مەدەنی لە جەنگ کەمبۆدیا وەکەرۆ تایلاند هاوشانی بەرزەو بوود ئەرا شەش کەس.

سوپای تایلەندی پەلامار کەرت بانتیای مینشی سنووری دا دویەشەو دووشەممە لەبان سێشەممە '' لە ئەنجام دوو مەدەنی کوشیا کە گەشتیار بوین لە بان ری نیشتیمان٥٦''، وەپای راگەیانن وەزارەت کەمبودیا لەبان فەیسبوک.

وەزیر راگەیانن نێت ڤیکترا وە ئاژانس ''فرانس پرێس'' وت؛ ''چوار هاوڵاتی کەمبودی کۆشیاننە وەلای کەمەو لە پەلامارەیل لایەن تایلەندی لە رووژ دووشەممە لە کەرت بریا فیهیر و ئەودار کە کەفنە بان سنوور تایلەند دیارییکرد، نزیکەی ١٠ مەدەنی تویش زەخمداری هاتنە لە پەلامارەگەی رووژ دووشەممە..