کەفتن کوشیان و زەخمداری لە سوپای لوبنان مەوقەی چەکانن دامەزراویگ سەربازی لە باشوور لوبنان

شەفەق نيوز– باشوور لوبنان

سەرچەوەیل لوبنانی، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە کوشیان و زەخمداری شمارەیگ لە ئەندامەیل سوپای لوبنان، لە ئەنجام تەقیان جیماگەیل جەنگ لە یەکیگ لە ئاوایەیل باشوور وڵات.

سەرچەوەیل وتن: تەقینەوەگە بویە هوکار کوشیان و زەخمداری پەنج لە سوپای لوبنان، لە ئەماریگ سەرەتایی کە شایەت بەرزەو بوود، وەختیگ تەقەمەنی لە ناوچەی مجدلزون چەکاننە، و یەکەیل سەربازی و ماشینەیل فریاکەفتن رەسینە شوینەگە.

لەلای خوەییش، ئاژانس راگەیانن نیشتمانی وت: تەقینەوەگە لە ناوچەیگ ناوەین مجدلزون وزبقين لە قەزای سوور بویە، هەناێ تیم ئەندازیاری کار لە چەکانن گولەی نەتەقیای لە جیماگەی پەلامارەیل ئیسرائیل کردنە، کە بویە مدوو کوشیان و زەخمداری.

هەرلیوا، شایەت "لوبنان 24"، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری شمارەیگ لە سەربازەیل لە تیم ئەندازیاری لە سوپا، مەوقەی چەکانن دامەزراوەیل سەربازی لە دووڵ زبقين باشوور لوبنان.

سایتەگە وتیش: چەوەڕی کریەێد بەیاننامەیگ فەرمی لەلایەن فەرماندەیی سوپا دەرچوود.

چەودیاریکەرەیل وتن: بە یەکەم رویداو نییە لەیجویرە، کە وەرجەیە سوپای لوبنان کەفتە وەر تەقینەوەیلیگ وەیجویرە مەوقەی چەکانن جیماگەیل جەنگ وەرد ئیسرائیل.