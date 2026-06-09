کەفتن هەلیکۆپتەریگ جەنگی ئەمریکی لە نزیک هورمز و رزگارکردن تيمەگەی
2026-06-09T07:40:24+00:00
شەفەق نیوز - واشنتۆن
رووژنامەی "نیویۆرک تایمز" ئمڕوو سێشەممە، لە سەرچەوەیلیگ وت کە هەلیکۆپتەریگ جەنگی ئەمریکی شکیاس لەئەنجام کەفتنی لە نزیک گەروو هورمز لە دۊکە دوشەممە، و باس رزگارکردن تیمەگەی کرد و دیاری کرد کە ئیسە بیوەین.
وەپای سەرچاوەیل، دەسوەجی ئاشکرا نەویە کە ئایا هەلیکۆپتەرەگە وە ئاگر ئیرانی خریاسە خوارەو یا تویش پەککەفتنیگ میکانیکی بویە.
لەلای خوەیەو، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەیل، دووپات کەفتن ئەو هەلیکۆپتەرە کرد، و وتیش کە تیمەگەی خاسن.