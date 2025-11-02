کەفتن قوربانی لە ئەنجام پەلاماریگ چەکداری ئیسرائیل وەبان لوبنان

2025-11-02T08:14:06+00:00

‏شەەفق نیوز ـ لوبنان

‏شەو شەممە وەبان یەکشەممە، 4 کەس کوشیان وە گورزەیل ئیسرائیل وەبان ماشینیان لە باشوور لوبنان وەپای  خەوەریگ لە وەزارەت تەندروسی لوبنان.

‏گورزەگە لەدویای چەن ساعەتیگ لەوەگ بوی شاندیگ ئەمریکی تۆم باراک داوا لە لوبنان کرد دانوستان راستەوخوەی وەرد ئیسرائیل بکەن، لە پێناو کەمەوکردن  ناکۆیەیل ناوەین دوو وڵات.

‏سەرەرای ئاگربەست لە تەشرین دویەم 2024 نزیکەی ساڵیگ  کۆتایی وە جەنگ ناوەین حزبوڵلا و ئیسرائیل هاورد، ئیسرائیل هێزەیلی لە 5 خال ستراتیژی لە باشوور لوبنان مەنییە و وەردەوامە لە گورزەیل ئاسمانی.

