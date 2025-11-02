کەفتن قوربانی لە ئەنجام پەلاماریگ چەکداری ئیسرائیل وەبان لوبنان
2025-11-02T08:14:06+00:00
شەەفق نیوز ـ لوبنان
شەو شەممە وەبان یەکشەممە، 4 کەس کوشیان وە گورزەیل ئیسرائیل وەبان ماشینیان لە باشوور لوبنان وەپای خەوەریگ لە وەزارەت تەندروسی لوبنان.
گورزەگە لەدویای چەن ساعەتیگ لەوەگ بوی شاندیگ ئەمریکی تۆم باراک داوا لە لوبنان کرد دانوستان راستەوخوەی وەرد ئیسرائیل بکەن، لە پێناو کەمەوکردن ناکۆیەیل ناوەین دوو وڵات.
سەرەرای ئاگربەست لە تەشرین دویەم 2024 نزیکەی ساڵیگ کۆتایی وە جەنگ ناوەین حزبوڵلا و ئیسرائیل هاورد، ئیسرائیل هێزەیلی لە 5 خال ستراتیژی لە باشوور لوبنان مەنییە و وەردەوامە لە گورزەیل ئاسمانی.