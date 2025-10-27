کەفتن فڕۆکەیگ جەنگی و هەلیکۆپتەریگ ئەمریکی وەناو دەریای چین

شەفەق نیوز - واشنتۆن

فەرماندەیی فڕۆکەهەڵگر زەریای هێمن لە ئەمریکا، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان کە هێلیکۆپتەریگ جویر سیهۆک و فڕۆکەیگ جەنگی ئێف ١٨ لە کەشتیی فڕۆکە هەڵگر یو ئێس ئێس نیمیتزەو کەفتنەسە ناو دەریای باشووری چین.

لە بەیاننامەیگ فەرماندەییەکە وت: "ساعەت 2:45 دویای نیمەڕو یەکشەممە وە وەخت ناوخۆیی، هەلیکۆپتەریگ جویر MH-60R Seahawk لە فەوجیگ هێلیکۆپتەر جەنگ دەریایی 73 کە وە (Battle Cats) ناسیاس کەفتە دەریای باشوور چین مەوقەی ئەنجامدان ئۆپەراسیۆنیگ رۆتینی لە کەشتیی فڕۆکەهەڵگر USS Nimitz".

لە بەیاننامەگە ئاشکرا کرد "کەمتر لە ساعەتیگ دویای ئەوە نزیکەی ساعەت ٣:١٥ی دویای نیمەڕو، فڕۆکەیەکی دوو کورسی F-18 Super Hornet لە فەوجی جەنگکەر ٢٢ (Fighting Redcocks) مەوقەی فڕینی لە کەشتی فڕۆکەهەڵگر USS Nimitz کەفتە خوارەو."

هیز دەریایی ئەمریکا وتیش: "فڕۆکەوانەیل توەنستنە وە سەرکەفتگی دەربچن و وە بیوەی لەلایەن تیمەیل مینەکردن و فریاگوزاری لە گروپ فڕۆکەوانی ١١ رزگارکریان".

دووپاتیش کرد کە لێکۆڵینەوە ئەرا دیاریکردن مدوو هەردوگ رویداوەگە وەردەوامە، کە کەشتیی فڕۆکەهەڵگر یو ئێس ئێس نیمیتز لە کۆتایی جیگیرکردن ئۆپەراسیۆن خوەی بویە وەرجە گلەوخواردنی ئەرا کەناراوەیل خوەرئاوای ئەمەریکا، لە ماوەی تاوسان بەشداری لە ئەرکەیل پاڵپشتیکردن وەڵامدان ئەمریکا ئەرا پەلامارەیل حووسیەیل وەبان کەشتییە بازرگانییەیل لە خوەرهەڵات ناوڕاس.