کەفتن زەخمداری وە پەلاماریگ چەکداری لەناو مەکتەویگ لە فەرەنسا
2025-09-10T14:53:39+00:00
شەفەق نیوز ـ پاریس
پۆلیس فەرەنسا، ئمڕوو چوارشەممە، دەسگیرکردن کەسیگ راگەیان وە چەقوو پەلامار ماموسایگ و خوەنەواریگ دایە لە دەسدرویژیکردن لەناو مەکتەویگ لە باشوور وڵاتەگە.
وەپای ئاژانس "رۆیتەرز" پەلامارەگە لەناو مەکتەویگ لە "ئەنتیب" لە باشوور فەرەنسا رویدایە، بویە مدوو زەخمداری چەن کەسیگ وە سەختی و خوەنەوارەگە وەرجە ئەوەگ دەسگیربکرێد لەناو مەکتەوەگە خوەی ئاخڵە دابوی.
وەپای زانیاری سەرەتایەیل، پەلاماردەرەگە خوەنەوار مەکتەوە و تەمەنی 16 ساڵانە.