کەفتن زەخمداری وە پەلاماریگ چەکداری لەناو مەکتەویگ لە فەرەنسا

شەفەق نیوز ـ پاریس

پۆلیس فەرەنسا، ئمڕوو چوارشەممە، دەسگیرکردن کەسیگ راگەیان وە چەقوو پەلامار ماموسایگ و خوەنەواریگ دایە لە دەسدرویژیکردن لەناو مەکتەویگ لە باشوور وڵاتەگە.

وەپای ئاژانس "رۆیتەرز" پەلامارەگە لەناو مەکتەویگ لە "ئەنتیب" لە باشوور فەرەنسا رویدایە، بویە مدوو زەخمداری چەن کەسیگ وە سەختی و خوەنەوارەگە وەرجە ئەوەگ دەسگیربکرێد لەناو مەکتەوەگە خوەی ئاخڵە دابوی.

وەپای زانیاری سەرەتایەیل، پەلاماردەرەگە خوەنەوار مەکتەوە و تەمەنی 16 ساڵانە.