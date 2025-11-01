کەفتن زەخمداری وە تەقینەوەیگ لەناو پاڵاوگەی نەفتیگ لە ئەمریکا
شەفەق نيوز- نيومەكسيكۆ
تیم فریاکەفتن وەڵام دا ئەرا تەقینەوە ناو پاڵاوگەی نەفتیگ لە ویلایەت نیومەکسیکۆ ئەمریکا، کە دویەکەڵ لە سەکووەو بەرزەوبوی و بەشیگی رەسیە شار ئەرتیسیا وەرجە کپەوکردنی.
کۆمپانیای ئەچ ئێف سینکلیر کە پاڵاوگەی "نافاجو" وەڕیەو بەرد خەوەردا لە کپەوکردن ئاگرەگە و دەرکردن سێ کەس ئەرا چەودیاریکردن پزشکی.
کورین سمیت خانمە قسەکەر کۆمپانیاگە وت: چەودیاریکردن وا لە دەورگرد پاڵاوگەگە و لە شانی هیچ نشانەیگ رخداری لەبان بیوەیی گشتی لەناوی نەوی، و دیار نییە ئەگەر بەرهەم پاڵاوگە کاریگەر بویە.
دەسەڵاتەیل خەوەردان کە دویکەڵ نەمەن و دووارە ریوبانەیل واز کردن، کە وەزارەت ژینگە لە نیو مەکسیکۆ وت: تیمیگ ئەرا ئەرتیسیا کلکەێد تا بزاتێد واگە چوینە.