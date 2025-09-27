کەفتن زەخمداری وە تەقیان بۆمب لە دەوروگەرد دیمەشق

شەفەق نیوز ـ دیمەشق

سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە سوریا، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە زەخمداری دوو کەس لە تەقیان بۆمبیگ کاڵیاگ لەناو ماشین لە شارۆچکەی جەدیدە عەرتوز لە دەوروگەرد دیمەشق.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "تەقینەوەگە لە ئەنجام تەقەلای تیمیگ ئەندازیاری بویە ئەرا پویچەوکردن بۆمبەگە وەرجە تەقیانی، لە ئەنجام دوو کەس وەلای کەم زەخمداربوی و ئەرا چارەسەرکردن کلکریانە خەستەخانە".

دیاریکرد، هێزەیل ئەمنی ناوخوەی وە خەسی بڵاوەوبوینە لە دەوروگەرد شوین تەقینەوەگە، وە تایوەت وەرانوەر بینای شارەوانی".