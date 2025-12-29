کەفتن زەخمداری لە پولیس وە تەقەکردن وەرد ئەندامەیل داعش لە تورکیا

شەفەق نيوز - ئەنقەرە

هەفت ئەندام لە هیزەیل پولیس، شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، تویش زەخمداری هاتن، دویای تەقەکردن وەگەرد چەکدارەیلیگ گومان کریەێد لە ریخریاگ داعش بوون، ئەوەیش لە ناوچەی يالوفا باکوور خوەرئاوای توركيا.

میدیایەیل فەرمی تورکیا وتن: پولیس لە يالوفا دەسکردە ئۆپراسیۆنیگ وەبان ماڵیگ مەزەنە کریەێد ئەندامەیل داعش لەناوی بوون نزیک ناوچەی يالوفا.

هەرلیوا، میدیایەیل و راپۆرتەیل باسیگ زیاتر لەی رویداوە ئاشکرا نەکردن.

یەیش وەگەرد ئەوە تیەێد کە دەسەڵاتەیل تورکیا لە رووژ پەنجشەممەی گوزەشتە دەسگیرکردن 115 کەس راگەیانن گومان کریەێد لە ریخریاگ داعش بوون، و پەلان داشتنە ئەرا جیوەجیکردن پەلامارەیلیگ لەناو ئاهەنگەیل جەژن زایینی و سەر ساڵ لە شار ئیستەنبوڵ.