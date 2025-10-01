کەفتن زەخمداری لە ئەنجام رمیان قەواسەی بینای وەزارەت ناخۆی سوریا.. ڤیدیۆ

شەفەق نيوز– دیمەشق

خانمە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە دیمەشق، ئمڕوو چوارشەممە، خانەرۆت لە رمیان قەواسەی بینای وەزارەت ناخۆی کوینە لە مەیدان مورجە ناوڕاس پایتەخت سوریا، کە بویە هوکار زەخمداری چەن کەسیگ، و هیمان کەسەیلیگ لەژیر رمیاگەیل گیر هاتنە.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: ئیرنگە تیمەیل وەرگری شارستانی کار کەن ئەرا رزگارکردن زەخمدارەیل، و هەڵگردن جیماگەیل رمیایەگە وەمینەی گیرهاتگەیل.

ئەو بینا یەکیکە لە شوینە حکومەتیە کوینەیل لە ناوڕاس دیمەشق و ئەرا کارەیلیگ ئیدارەیی وەکار تیەێد.