کەفتن زەخمداری لە ئەنجام تەقینەوەیگ لە شار ئەنتالیای تورکیا

شەفەق نيوز- ئەنتاليا

میدیایەیل تورکیا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کەفتن زەخمداری لە ئەنجام تەقینەوەی نادیاریگ کە بازاڕ بڕ فرووشتن لە ناوچەی دیمری لە پارێزگای ئەنتالیا هاوردە لەرزە.

فەخری دۆران سەرۆک شارەوانی دیمری وت: تەقینەوەیگ رویدا، سێ زەخمدار دیریمن و کەسیگیش بیسەروشوینە، هیمان هوکارگەی نیەزانیمن، تەقینەوەگە لە بەش ئەمارکردن بازاڕەگە بویە.

لەلای خوەییش، نەفزات ئەکجان سەرۆک کۆمەڵەی فڕفرووشەیل وت: رویداوەگە ئیرنگە بوی، وتیش: مەوقەی گەی کارکردن رویدا، و کار وەردەوامە، و زانیاری هەس لە مردن کەسیگ، وەلێ تا ئیسە دیار نییە.

وەگورەی راپۆرتەیل سەرەتایی، تەقینەوەگڵ لەناو بازاڕ بڕفرووشی بویە مدووەیلی تا ئیسە نەزانیاس، و دویای رەسین ئاگاداری لە کەفتن زەخمداری تیمەیل پزشکی و رزگارکردن ئەرا شوینەگە کلکریا.

تیمەیل وەردەوامن لە کارەیلیان ئەرا زانستن مدوو تەقینەوەگە کە زەرەد وە شوین کارەگە و ماشینەیل رەسان.

تەقینەوەگڵ دیوار شوین کارەگە رمان و پارچەیل خشت و پەراشە لەو ناوە فڕەبەسان.