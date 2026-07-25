غەزە.. کوشیان وەرپرسیگ ئەمنی لە حەماس و زەخمداربۊین یەکیگ ترەک وە گورزەیل ئیسرائیل

شەفەق نیوز - غەزە

وەزارەت ناوخۆی سەر وە حەماس لە غەزە، رووژ شەممە، کوشیان وەڕێوەبەر پولیس پارێزگای باکوور غەزە عەمید عەبدولناسر مەقادمە راگەیان، دۊای ئامانجگردن سوپای ئیسرائیلی ئەرا پاسکیلیگ کە وەپی بۊ لە ناوچەی شێخ رەزوان لە باکوور کەرتەگە.

مەقادمە، پۆست سەرۆک کەسەی بار نائاسایی باکوور کەرت غەزەیش گردگەسە دەس، کە یەکیگە لە پەنج دەسە کە حەماس لە ماوەی جەنگەگە دروسیان کرد ئەرا وەڕێوەبردن کاروبار دانیشتگەیل و ئاوارەیل لە ناوچەیل کەرتەگە، وەرجە ئەوەگ لە ماوەی دۊایین هەڵوەشانن ئی دەسەیلە رابگەینێد، و داوا لە دەسەی نیشتمانی ئەرا وەڕێوەبردن غەزە سەر وە ئەنجومەن ئاشتی کرد ئەرا وەرگردن ئەرکەیلی. لەی باوەتەو، سوپای ئیسرائیلی وەرپرسیگ ئەمنی ترەک لە دەزگای پولیس سەر وە حەماس، لە ناوچەی سەفتاوی لە باکوور شار غەزە کردە ئامانج، کە بۊە مدوو زەخمداربۊینی وە سەختی.

هەر لەی باوەتەو، فەلەستینییگ کوشیا و یەکیگ ترەک زەخمدار بۊ لە پەلاماردان گرووپیگ لە گەنجەیل لە ناوچەی سەوارحە لە ناوڕاس کەرت غەزە.

و گورزیگ ئیسرائیلی دەوروگەرد خەسەخانەی شوهەدا ئەقسا لە دێر بەلەح لە ناوڕاس کەرت غەزە کردە ئامانج، کە بۊە مدوو زەخمداربۊین شمارەیگ لە گەنجەیل کە رووژنامەنویسیگ هاناویان.