غەزە.. ئیسرائیل کوشتن سەرکردەیگ لە هيز نوخبه لە "جیهاد ئیسلامی" راگەیەنێد

شەفەق نیوز - غەزە

سوپای ئیسرائیلی، رووژ سێشەممە، کوشتن سەرکردەیگ لە هیز نوخبە سەر وە بزووتنەوەی "جیهاد ئیسلامی" راگەیان لە پەلاماریگ رووژ گوزەشتە وەبان خان یونس لە کەرت غەزە.

و لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو، وەزارەت تەندروسی لە کەرت غەزە، راگەیان کە 4 کوشیای فەلەستینی، و 14 زەخمدار رەسینەسە خەسەخانەیل کەرتەگە لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە، لەوەر ئۆپراسیۆنەیل سەربازی ئیسرائیلی لە کەرتەگە.

وەپای وەزارەتەگە، گشت شمارەی کوشیاگەیل لە دەسکردن جەنگ لەبان غەزە لە 7 تشرین یەکەم/ ئۆکتۆبەر 2023ەو رەسیەسە 73,333 کەس، لە وەختیگ شمارەی زەخمدارەیل رەسیەسە 174,023 زەخمدار.