غەززە.. 12 کوشیان و دەیان زەخمدار وە گورزەیل ئیسرائیل

خوەرھەڵات ناوڕاس

کەرت غەززە، شەوەکی ئمڕوو شەممە، گورزەیل ئیسرائیل لەناوی رەسیە ناوچەیلیگ جیاجیا بوینە مدوو کوشیان 12 کەس ژن و مناڵ هاناویان، وەگەرد زەخمداربوین دەیان.

وەگورەی میدیایەیل، درۆنیگ ئیسرائیلی و مووشەکیگ لە کۆپتەریگ پەلامار شوقەیگ نزیک چواڕیان عەباس دانەر کە بویەسە مدوو کوشیان 5 کەس زنیگ و دوو مناڵ هاناویان، و زەخمداری چەن کەسیگ.

شوقەیگ ترەک پەلامار دریا لە نزیک چواڕیان جەباليا خوەرھەڵات شار غەززەر و بویە مدوو زەخمداری چەن کەسیگ.

فرۆکەیل ئیسرائیل پەلاماریگ ترەک لە دەورگرد ناوچەی جەلا جیوەجی کردن، و هیمان سروشت شوینەگە نادیارە، و فرۆکەیل ئیسرائیل دوو گورز ئاسمانی لەناو کڕ زەرد باشوور خوەرھەڵات کەمپ بریج ناوڕاس غەززە وەشانن.

هەرلیوا، چادر خیزانیگ لە ئاوارەیل لە ناوچەی ئەسدا باکوور خانيونس، بویە هوکار کوشیان 7 کەس و زەخمداری چەن کەسیگ، و هیزگردن ئاگر.

خەسەخانەی "السرايا الميداني" سەروە مانگ سوور فەلەستینی 8 زەخمدار و مناڵیگ کوشیاگ وەرگرد لە ئەنجام دوو پەلامار جیاجیا لە ناوچەیل مەوقف جباليا و چواڕیان عەباس.

راپۆرتەیل پزشکی نشان دەن کە ئامار سەرتایی قوربانیەیل رەسیە 12 کوشیان و دەیان زەخمدار، وەگەرد ئەگەر بەرزەوبوین کارەیل رزگارکردن و رەسین زەخمدارەیل نوویگ ئەرا خەسەخانەیل.