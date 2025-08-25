غەززە.. کوشیان وینەگریگ و زەخمداری دوو رووژنامەوان وە گورزەیل نوو ئیسرائیل

شەفەق نیوز ــ کەرت غەززە

دەزگایەیل راگەیانن، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان وینەگر رووژنامەوان حوسام مسری، و زەخمداری دوو رووژنامەوان وە گورزە ئاسمانیەیل ئیسرائی وەبان کۆمەڵگەی پزیشکی ناسڕ لە خان یونس باشوور کەرت غەززە.

کەناڵ جەزیرە، خەوەر وەپەلەیگ لە سەرچەوەیل فەلەستینی راگەیان، کە خەستەخانەیل غەززە 21 فەلەستینی وەرگردنە وە گورزە ئیسرائیلیەیل کوشیانە کە ناوچە جیاوازەیل کەرت غەززە لە شەوەکی ئمڕوو کریاسە ئامانج.

وەپای سرچەوەیل، "دەسە پزشکیەیل رویەروی سەختی هاتنە لە رەسین وە بڕیگ لە شوینەیل گورزەگە".

لە وەرانوەر وەزارەت تەندروسی مردن 11 فەلەستینی راگەیان لەماوەی 24 ساعەت وەرین، لەناویان دوو منڵ هەس، لەتاو ورسگی و بەدخوەراکی.