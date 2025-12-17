غەززە.. مردن 17 کەس مناڵیش هاناویان لەوەر سەردی سەخت

شەفەق نيوز- غەززە

وەرگری شارستانی لە کەرت غەززە، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە مردن 17 کەس، 4 مناڵ هاناویان، لەوەی سەردی سەختتیگ، و کەسەیلیگ لەوەر رمیان زیاتر لە 17 بینای نیشتەجییوین لە وەخت دەسکردن وە وەرز زمسان لە کەرت غەززە مردنە.

مەحمود بوسەل قسەکەر وەرگری شارستانی وت: زیاتر لە 90 بینا بەشیگیان وە شیوەی رخباریگ تویش رمیان هاتنە، کە هەڕەشەی ژیان هەزاران کەس دەێد، وتیش: نزیکەی 90 لەسەد لە پەناگەیل کەرت غەززە وەتەواوی نقوم لە ژیر ئاو واران و لافاوەیل بوین.

ئاژانس رووژنامەوانی فەلەستینی لە زوان بوسەل وت: چادرەیل خەڵکەگە لە جویراجویر ناوچەیل کەرتەگە زەردمەن و نقوم بوینە، کە هیشت هەزاران خیزان پەناگەیلیان لەدەس بیەن، و پڕتاڵ و شەوخەف پەتووەیل مەردم ویران بوی، و زیان مرۆییان زیایەو کرد.

وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی زیاتر لە 5 هەزار داوا و هاناڕەسین لە هاوڵاتیەیل وەرگردنە.

بوسەل دووارە داوا لە جیهان و کۆمەڵگای ناودەوڵەتی کرد وەزوی بکەفنە جویلە ئەرا رزگارکردن هاوڵاتیەیل و دابینکردن خوازینەیل مرۆیی، دووپاتیش کرد کە چادرەیل شکست تەواویان لەناو کەرت غەززە چەسپانن.

داوا لە لایەنەیل پەیوەندیدار و دەزگایەیل ناودڵەتی کرد قەت چادر نارن، و داوا کردن وەکوتپڕ دەسوە دووارە ئاوەدانکردن و دابینکردن ماڵەیل بیوەی کرد مقیەتیکردن سەروەری و ژیان بکەێد.