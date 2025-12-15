غەززە.. لافاو 20 هەزار چادر بەێد و یەک ملیۆن ئاوارە بی پەناگە بوین

شەفەق نیوز ـ غەززە

مانگ سوور فەلەستینی، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان کەشوهەوا لە کەرت غەززە بویە مدوو کەفتن قوربانی، ودروسبوین لافاو کە 20 هەزار چادر لە کەرتەگە ماڵیە کە ماوەی دوو ساڵ وەردەوامە.

قسەکەر کۆمەڵەی مانگ سوور لە غەززە رائید نەمس وت، شمارەیگ قوربانی توومارکریاس وە مدوو سەردی قایمیگ و رمیان ماڵەیل".

وتیش "واران و لافاو زیاتر لە 20هەزاز چادر ماڵیە، هاوکات وەرد زندگی کردن زیاتر لە نیمەی مەدم غەززە لە چادر لەژیر داوەزیان پاڵەپەستۆیەیل کەشوهەوا".

ئاشکرایکرد "یەک ملیۆن و نیم ئاوارە لە کەرت غەززە بی شوینبوین یا دابینکردن ساکارترین شوین ئەرا وەرگیری ژیان".

دووپاتکرد، "دەسەی مانگ سوور وە مدوو کەمی سەرچەوەیل وە سەختی خزمەتگوزاری رەسنن".

باوجی لە هەمان وەختمانگ سوور جواو گشت داواکاریەیل دەێد، لەهەمان وەخت ماشینەیل ئامبولانس دانەێد وەبان بەشەوبوین جوگرافی ئەرا دەسمیەتی گشتی".