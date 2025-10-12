‏غەززە..تەرم دەیان کەس لە ژیر لاوارەیل دراوریان

شەفەق نیوزـ غەززە

‏وەزارەت تەندروسی غەززە، ئمڕوو یەکشەممە راگەیان، تیمەیل وەرگیری شارستانی، تەرم دەیانقوربانی لەژیر لاوارەیل باڵەخانەیل کەرت غەززە پەیاکردن و بڕ شمارەی زەخمدارەیلیش ئەرا بان 237 هەزارو 870 کەس بەرزەوبوی.

‏وەزارەتەگە راگەیان لەماوەی 24 ساعەت گوزەشتە تیمەیل تەندروسی و وەرگیری شارستانی تەرم 124 کەس ترەۆ رەساننەسە خەستەخانە، کە 117 تەرم لەژیر لاوارەیل دراوریانە.

‏وەزارەتەگە دیاریکرد، لەدویای بڕیار کۆتایی هاتن جەنگ، تەقەلایەیل وەردەوامن ئەرا گلەوداین وەدویای ئەو کەسەیلە چارەنویسیان نادیارە و دراوردن تەرم قوربانیەیل لەژیر لاوارەیل باڵەخانەیل رمیاگ.

‏وەپای نووترین ئامارەیل شمارەی رەخمدارەیل رەسیەس ئەرا 67 هەزار و 807 کوشیاگ و 170 هەزار و 66 زەخمدار، كە فرەیگیان ژن و منداڵن.