عەراقچی: هەڕەشەیل ئەمریکا ریگری لە رێککەفتن کووتایی وەگەرد واشنتۆن کەن

شەفەق نیوز - تاران

ئمڕوو سێشەممە، عەباس عەراقچی وەزیر دەیشت ئیرانی، دووپات کرد کە گفتوگۆیل لەباوەت رەسین وە رێککەفتنیگ کووتایی ناوەین تاران و واشنتۆن دەس وەپی نیەکەێد لە ئەگەر وەردەوامبۊن هەڕەشەیل ئەمریکی، ئەوەیش لە وەڵام لێدوانەیل دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی.

عەراقچی لە بڵاوکریاییگ لەبان سەکوو "ئێکس" وت، کە "گفتوگۆیل لەباوەت رێککەفتن کووتایی دەس وەپی نیەکەن ئەگەر هەڕەشەیل وەردەوام بوون، رێز لە واژووکردنیان بگریەن"، لە نشانەیگ ئەرا ئەو رێککەفتن وەختانە کە مانگ گوزەشتە ئیران و ویلایەتە یەکگرتگەیل واژووی کردن، کە دووپات لەبان مقیەتیکردن هەردوگ لا کەێد لە هەڕەشەکردن وە وەکارهاوردن هیز یا پەنابردن ئەرای.

لێدوانەیل وەزیر ئیرانی دۊای کووتاییهاتن خول گفتوگۆیل ناڕاسەخۆ ناوەین هەردوگ لا لە هەفتەی گوزەشتە تیەێد، بی راگەیانن وەدەسهاوردن پیشکەفتنیگ وەرەو رێککەفتنیگ هەمیشەیی، سەرەڕای جیوەجیکردن ئاگربەس ئەرا ماوەی 60 رووژ کە پەسەن کریا ئەرا پەیاکردن بوار لەنووای رێڕەو دیپلۆماسی دۊای دۊایین رۊوەڕۊبۊن سەربازی.

وەرجە یەیش دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی راگەیانۊد، کە ویلایەتە یەکگرتگەیل "یا رەسێدە رێککەفتنیگ وەگەرد ئیران یا ئەرکەگە کووتایی پی تیارێد"، و دووپات لە ئەگەر پەنابردن ئەرا وژاردەی سەربازی کرد ئەگەر گفتوگۆیل پەکیان بکەفێد.

ترەمپ زیای کرد کە وڵاتەگەی توانای وبرانکردن پۊلەیل و بڕین دابینکردنەیل وزە لە ئیران دیرێد، و دەسنشان وە ئەوە کرد کە واشنتۆن خوازێد بڕەسێدە رێککەفتنیگ، باوجی وژاردەیل ترەک دیرێد لە ئەگەر شکسهاوردن رێڕەو دیپلۆماسی.