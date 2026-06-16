عەراقچی: جەنگ لە گشت بەرەیەل کووتایی هاتیە و رێککەفتنەگە رووژ جومعە چوودە ئاست جیوەجیکردن

شەفەق نیوز - تاران

عەباس عەراقچی، وەزیر دەیشت ئیرانی ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد ک جەنگ لە گشت بەرەیەل لەناویانیش لوبنان کووتایی هاتیە، و دیاری کرد ک رێککەفتن ئاشتی وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل، رووژ جمعە چوودە بوار جیوەجیکردن.

عەراقچی، لە لێدوانیگ رووژنامەوانی وت ک راگەیانن کووتاییهاتن جەنگ گرنگترین چشت بۊ ک لە قۆناغ یەکەم لە رێککەفتنەگە وەدی هات، و شەوەکی دۊکە دووشەممە وە شیوەیگ فەرمی راگەیانریا، و دیاری کرد ک دەسکردن فەرمی وە جیوەجیکردن یاداشت لەیەکفامستنەگە رووژ جمعەی ئایندە بوود.

وتیش ک دۆسیەی ئەتۆمی و سزایەیل لە ماوەی گفتوگۆیل ک ئەرا 60 رووژ دریژە کیشێد وەگەرد واشنتۆن باس کریەێد، وتیش ک ئیران دۆسیەی ئەتۆمی خوەی و لادان گەمارۆگە لە قۆناغ کووتایی لە ئی گفتوگۆیلە خەێدە روی.

دیاری کرد ک لەیەن یەکەم لە یاداشت لەیەکفامستنەگە ئیران و ئیسرائیلە، لە وەختیگ لایەن دویەم لە ئیران و حزبولڵا نۊنەرایەتی کریەێد، و دووپات کرد ک کووتاییهاوردن وە جەنگ لە لوبنان باوەتیگ ناچارکەرە لەناو رێککەفتن کووتاییهاوردن جەنگ وەگەرد ئیران.

وەزیر دەیشت ئێرانی دووپات کرد لەبان ئەوە ک هەر پەلاماریگ سەربازی ئیسرائیلی لەبان لوبنان یا وەردەوامبوین داگیرکاری ئیسرائیلی ئەرا زەوییەیل لوبنانی وە لادان لە یاداشت لەیەکفامستنەگە هەژمار کریەێد.

لە کووتایی قسەیلی عەراقچی وت: دۊکە کووتاییهاوردن وە جەنگ وە شیوەیگ دەسوەجی و هەمیشەیی لە گشت بەرەیەل، لەناویانیش لوبنان راگەیانریا، و دووپات کرد ک کووتاییهاوردن جەنگ لە لوبنان بەشیگ جیا نەکریایە لە کووتاییهاوردن جەنگ وەگەرد ئیران، و کیشانەوەی ئیسرائیل لە زەوییەیل لوبنانی لەخوەی گرێد.