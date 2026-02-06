عراقچی وەرجە مێز دانوسەنین: مافەیل ئیمە ئەرا گفتوگۆ نیین

شەفەق نيوز- تەهران

عەباس عراقچی وەزیر دەیشت ئیران، ئمڕوو جمعە، داوای رێز وەرانوەری لە واشینتۆن کرد وەرجەیە دانوسەنین وەرد ئەمریکا لە سەڵتەنەتی عومان، دووپاتیش کرد کە مافەیل وڵاتەگەی ئەرا گفتوگۆ نیین.

عراقچی لە پۆستیگ لەبان ئێکس نویسان: ئیران و چەوەیل وڵاتیگ چوودە ناو ریڕەوی دیبلۆماسیەو، وەلی ئەوە کە رویداوەیل پارەکە لەیاد بوەێد.

وتیش: وە نیازپاکی بەشداری لە کارلێکی کەیمن، و وە سفتی مافەیل خوەمان گریمن، و لە خود وەختەگە وە تونی لە پشت مافەیل خوەمان وسیمن.

عراقچی وتیش: بایەسە رێز لە پابەندەیل بگریەێد، کە هاوتابوین و رێزگردن وەرانوەری، و بەرژەوەنی هاوبەش دروشم نیین، بەلکم گرنگیین، و پایەی هەر رێککەفتنیگ وەردەوامن.

ئی پۆستە وەرجە دانوسەنین ناوەین ئیران و ئەمریکا تیەێد کە بڕیارە ئمڕوو جمعە لە سەڵتەنەتی عومان وەڕیەو بچوود.

جی باسە کە مارکۆ رۆبیۆ وەزیر دەیشت ئەمریکا، رووژ چوارشەممەی گوزەشتە وت: واشینتۆن خوازێد دانوسەنین لەبان بەرنامەی ئەتۆمی ئیران و مووشەکەیلی و پشتگیریکردن گرووپەیل چەکدار لە ناوچەگە بوود، بیجگە رەفتارکردنی وەرد گەل خوەی.

لە وەختیگ ئیران ئویشێد کە خوازێد عراقچی و ستیڤ ویتکۆف کلکریای ئەمریکا ئەرا خوەرھەڵات ناوڕاس لە مەسقەت تەنیا باس بەرنامەی ئەتۆمی بکەێد، دووپاتیش کرد کە ئەوەسا لە پای هازداری لە دانوسەنین بەشداری کەێد وە ئامانج رەسین وە لەیەکفامسنن دادپەروەرانە و قەبوولکریای ئەرا هەردوگ لایەن و مقیەتی کەرامەتی بکەێد لە باوەت پرس ئەتۆمی.