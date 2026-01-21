عراقچی هەڕەشەی وەڵامدانیگ گشتگیر و درویژماوە دەێد وەبان هەر پەلاماریگ دژوە ئیران

شەفەق نيوز– تەهران

عەباس عراقچی وەزیر دەیشت ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، ئاگادارییگ زبر دادە ئەمریکا، دووپاتیش کرد کە وڵاتەگەی وە گشت توانای وەڵام دەێد ئەگەر کەفتە وەر هەر پەلامار نوویگ، لە وەختیگ دووپات کرد کە هەر جەنگیگ هاتگ فراوان بوود و رەسێدە گشت ناوچەگە.

عراقچی لە وتاریگ کە رووژنامەی "ووڵ ستريت جوڕناڵ" بڵاوی کرد وت: ژاوەژاوەیل دویایین لە ئیران زیاتر لە 72 ساعەت وەردەوام نەوی، و توومەتبار خوەینشاندەرەیل چەکدار کرد کە دەسیان لەناو کارەیل تونوتیژی بویە.

وەزیر دەیشت ئیران دووارە باس جەنگ دوانزە رووژەگە کرد ناوەین ئیسرائیل و ئیران لە حوزەیران گوزەشتە، و وت: تەهران لەو وەختە خوەی کۆنترۆڵ کرد، وەلێ ئەگەر پەلاماریگ ترەک بوود ئەو کارە دووارەو نیەوود.

وتیش: هیزەیل چەکدار تاوانادارن و پاپا نیەکەن لە وەڵامدانیگ وە گشت توانایەیل ئەگەر جاریگ ترەک کەفتیمنە وەر پەلامار.

عراقچی دووپاتیش کرد کە قسەگەی هەڕەشە نییە وەلێ باسکردن راسیە، و باس رەتکردن جەنگ کرد هەرچەن ئەزموون دیبلۆماسی و سەربازی دیرێد.

هوشداری دا کە هەر جەنگیگ گشتگیر ئەوەسا تون و درویژماوە بوود، و لە فرەی ئەو خشتەیل ماوەیی نا واقیعیە رەد بوود کە ئیسرائیل و هاوپەیمانەیلی لە واشینتۆن پرۆپاگەندەی کەن، دووپاتیش کرد کە جەنگ گشت ناوچەگە گرێدەو، و کاریگەری تەنیا لەبان لایەنەیل جەنگ نیەوسێد، بەڵکم رەسێدە مەدەنیەیل لە جیهان.

میدیایەیل راگەیانن، لە زوان وەرپرسەیل خەوەردان کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا وەردەوامە لە زوورکردن ئەرا ریەیل سەربازی یەکلاییکەر وەبان ئیران.