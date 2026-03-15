عراقچی: ئەميركا جویر درۆنەیل ئیمە دروس کرد و دەێد لە دەوڵەتەیل عەرەبی

شەفەق نيوز- تەهران

عەباس عراقچی وەزیر دەیشت ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، توومەتبار ئەمریکا کرد وە دروسکردن درۆنەیلیگ جویر هەن ئیران و وەپییان پەلامار دەوڵەتەیل عەرەبی داگە.

عراقچی لە قسەیل رووژنامەوانی وت: تەهران ئامادەس ئەرا دروسکردن دەسەیگ ئەرا لێکۆڵینەوە وەگەرد دەوڵەتەیل ناوچەگە لەباوەت ئەو ئامانجەیلە کە تویش پەلامار هاتنە، دووپاتیش کرد کە گورزەیل ئیران تەنیا بنکەیل و بەرژەوەنیەیل ئەمریکا لە ناوچەگە کردنەسە ئامانج.

وەزیر دەیشت ئیران وتیش: کۆتاییهاوردن وە جەنگ گریەدارە وە دووارنەوینی، وەگەرد قەرەبووکردن وڵاتەگەی.