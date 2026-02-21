‏عراقیش هاناوی.. باڵیۆزیگ ئەمریکا: ئیسرائیل مافیگ ئایینی لە خاک 6 دەوڵەت عەرەبی دیرێد

‏شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوەڕاس

‏مایک هاکابی، باڵیۆز ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا لە تەل ئەبیب، لە لێدوانیگ، ئمڕوو شەممە، راگەیان ئیسرائیل "مافیگ ئایینی" دیرێد ئەرا کۆنترۆڵکردن فرەیگ لە خاک خوەرهەڵات ناوەڕاس.

‏لە میانەی چەوە وەپیکەفتنیگ کە لە تەل ئەبیب ئەنجامدریا، تاکەر کارلسۆن، رووژنامەنویس ئەمریکی، پرسیار لە باڵیۆزەگە کرد لەبان چەمک "ئیسرائیل گەورە"، وە دیاریکردن "سیفەر تەکوین 15" کە باس لە گفتوگوی خودا وەرد ئیبراهیم کەێد دەربارەی وەخشین خاک "لە نیلەو تا فورات"، کارلسۆن پرسیار ئەوەگ کرد ئایا ئەو هاوڕاس وەرد ئەو هویرە کە ئیسرائیل ماف لەو خاکەیلە دیرێد کە ئوردن، سوریا و لوبنان، وەرد بەشیگ لە سعودیە و عراق گرێدەو.

‏وتیش: "کار خاسیگ بوی ئەگەر ئەوان (ئیسرائیل) دەس وەبان گشت چشتیگ بگردان (گشت خوەرهەڵات ناوڕاس).

