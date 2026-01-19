‏عراقیش هاناویان.. دەسوەپیکردن کۆڕبەند ژاپۆنی ئەرا ئاوەدانکردن وڵاتەیل خوەرهەڵات ناوەڕاس

‏شەفەق نیوز - ئەڵگەردانن تایوەت

‏پایتەخت ژاپۆن، تۆکیۆ، ئمڕوو دووشەممە، میوانداری کۆڕبەندیگ ئەرا ئەوزەڵدان ئابووری لە عراق و فەڵەستین و سوریا کرد، کۆڕبەندەگە لەژیر چاودێری وەزارەت ئابووری، بازرگانی و پیشەسازی ژاپۆن و ڕێکخریاگ بازرگانی دەرەکی ژاپۆن وەڕیوەچی، جویر ئەوەگ ماڵپەڕ "ئاراب نیوز ژاپۆنی" کە بنکەکەی لە تۆکیۆیە بڵاویکردیە.

‏وەپای راپۆرت پێگە ژاپۆنیەگە کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگردانى کردیە، ئامانج کۆڕبەندەگە بەهێزکردن هەماهەنگییە لە ناوەین کەرت گشتی و تایبەت، وە مەبەست بووژانەوە ئابووری و ئەوزەڵداین لە خوەرهەڵات ناوەڕاس.

‏ڕاپۆرتەگە دیاریکرد "کۆڕبەن ئاوەدانکردن و ئەوزەڵداین ئابووری لە سوریا، فەڵەستین و عراق" تیشک خەێدە بان بارودۆخ ئیرنگەی وڵاتەیل و ئەو دەرفەتە بازرگانییەیلە لەنوای کۆمپانیا ژاپۆنییەیلن.

‏ وتیش، کۆڕەبەنەگە تاوتوی دروسکردن هاوکاری گورجیگ لەناوەین دەسمیەتیدەرەیل حکومەت و بازرگانی و وەبەرهێنان لە لایەنەیل تایوەت کەێد، کە بەشدارە لە پنڵپشتی ئێ وڵاتە، لەناو بەشداربویەیل ناو کۆڕبەنەگە هەمیش کۆمپانیا ژاپۆنیەیل خاوەن ئەزمون فرەیگن لە خوەرهەڵات ناوڕاس، وەپای "ئاراب نیوز ژاپۆنی".

‏

‏