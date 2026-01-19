عراقیش هاناویان.. دەسوەپیکردن کۆڕبەند ژاپۆنی ئەرا ئاوەدانکردن وڵاتەیل خوەرهەڵات ناوەڕاس
شەفەق نیوز - ئەڵگەردانن تایوەت
پایتەخت ژاپۆن، تۆکیۆ، ئمڕوو دووشەممە، میوانداری کۆڕبەندیگ ئەرا ئەوزەڵدان ئابووری لە عراق و فەڵەستین و سوریا کرد، کۆڕبەندەگە لەژیر چاودێری وەزارەت ئابووری، بازرگانی و پیشەسازی ژاپۆن و ڕێکخریاگ بازرگانی دەرەکی ژاپۆن وەڕیوەچی، جویر ئەوەگ ماڵپەڕ "ئاراب نیوز ژاپۆنی" کە بنکەکەی لە تۆکیۆیە بڵاویکردیە.
وەپای راپۆرت پێگە ژاپۆنیەگە کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگردانى کردیە، ئامانج کۆڕبەندەگە بەهێزکردن هەماهەنگییە لە ناوەین کەرت گشتی و تایبەت، وە مەبەست بووژانەوە ئابووری و ئەوزەڵداین لە خوەرهەڵات ناوەڕاس.
ڕاپۆرتەگە دیاریکرد "کۆڕبەن ئاوەدانکردن و ئەوزەڵداین ئابووری لە سوریا، فەڵەستین و عراق" تیشک خەێدە بان بارودۆخ ئیرنگەی وڵاتەیل و ئەو دەرفەتە بازرگانییەیلە لەنوای کۆمپانیا ژاپۆنییەیلن.
وتیش، کۆڕەبەنەگە تاوتوی دروسکردن هاوکاری گورجیگ لەناوەین دەسمیەتیدەرەیل حکومەت و بازرگانی و وەبەرهێنان لە لایەنەیل تایوەت کەێد، کە بەشدارە لە پنڵپشتی ئێ وڵاتە، لەناو بەشداربویەیل ناو کۆڕبەنەگە هەمیش کۆمپانیا ژاپۆنیەیل خاوەن ئەزمون فرەیگن لە خوەرهەڵات ناوڕاس، وەپای "ئاراب نیوز ژاپۆنی".