‏عراقچی راگەیان وێستگەی بوشەهر 4 جار کریاسە ئامانج.. ئاژانس وزەی ناودەوڵەتی رونکردن دەێد

2026-04-04T13:30:56+00:00

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏وەزیر دەرەوەی ئیران، عەباس عراقچی، ئمڕوو شەممە، ئیسرائیل و وڵاتە یەکگرتگەیل توومەتبارکرد وە ئەنجامدان پەلامار وەبان وێستگەی وزەی ئەتۆمی بوشەهر، دیاریکرد تا ئیسە وێستگەگە چوارجار تویش پەلامارداین بویە.

‏عراقچی لە تویتیگ لە پلاتفۆرم "ئێکس"، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "ئەو پەلامارەیلە کریاسە بان  دامەزراوە پێترۆکیمیاییەیل لە ناوخوەی ئیران، ئامانج راسگانی جەنگەگە دەرخەن."

‏لە لاییگترەک پارێزگار خوزستان لە باشوور خوارئاوای ئیران راگەیان، وە مدوو پەلامارەیل ئەمریکا و ئیسرائیل زەرەد وە چەن دامەزراویگ  پێترۆکیمیایی رەسیە، بی ئەوەگ وە هویردی  بڕ زەردەیل ئاشکرا ئاشکرا بکەێد.

‏لای خوەیشەو، ئاژانس ناودەوڵەتیی وزەی ئەتۆم راگەیان ئیران ئاگاداریان کردیەسەو لە وەخوارکەفتن مووشەکیگ لە نزیک وێستگەی ئەتۆمی بوشەهر، دیاریکرد یەکیگ لە باڵەخانەیل وێستگەگە زەرد وەپی رەسیە ئەندامەیل تیم پاراستنیش کوشیانە.

‏ئاژانسەگە دووپاتکرد، وەپای زانیاریەیل کە تا ئیرنگە وەردەس بوینە، هیچ بەرزبوینیگ لە ئاست تیشکدان 

‏  (ئیزگەی ئەتۆمی) لەناو وێستگەگ توومار نەکریاس.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon