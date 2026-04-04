‏عراقچی راگەیان وێستگەی بوشەهر 4 جار کریاسە ئامانج.. ئاژانس وزەی ناودەوڵەتی رونکردن دەێد

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏وەزیر دەرەوەی ئیران، عەباس عراقچی، ئمڕوو شەممە، ئیسرائیل و وڵاتە یەکگرتگەیل توومەتبارکرد وە ئەنجامدان پەلامار وەبان وێستگەی وزەی ئەتۆمی بوشەهر، دیاریکرد تا ئیسە وێستگەگە چوارجار تویش پەلامارداین بویە.

‏عراقچی لە تویتیگ لە پلاتفۆرم "ئێکس"، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "ئەو پەلامارەیلە کریاسە بان دامەزراوە پێترۆکیمیاییەیل لە ناوخوەی ئیران، ئامانج راسگانی جەنگەگە دەرخەن."

‏لە لاییگترەک پارێزگار خوزستان لە باشوور خوارئاوای ئیران راگەیان، وە مدوو پەلامارەیل ئەمریکا و ئیسرائیل زەرەد وە چەن دامەزراویگ پێترۆکیمیایی رەسیە، بی ئەوەگ وە هویردی بڕ زەردەیل ئاشکرا ئاشکرا بکەێد.

‏لای خوەیشەو، ئاژانس ناودەوڵەتیی وزەی ئەتۆم راگەیان ئیران ئاگاداریان کردیەسەو لە وەخوارکەفتن مووشەکیگ لە نزیک وێستگەی ئەتۆمی بوشەهر، دیاریکرد یەکیگ لە باڵەخانەیل وێستگەگە زەرد وەپی رەسیە ئەندامەیل تیم پاراستنیش کوشیانە.

‏ئاژانسەگە دووپاتکرد، وەپای زانیاریەیل کە تا ئیرنگە وەردەس بوینە، هیچ بەرزبوینیگ لە ئاست تیشکدان

‏ (ئیزگەی ئەتۆمی) لەناو وێستگەگ توومار نەکریاس.

