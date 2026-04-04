عراقچی راگەیان وێستگەی بوشەهر 4 جار کریاسە ئامانج.. ئاژانس وزەی ناودەوڵەتی رونکردن دەێد
شەفەق نیوز ـ تەهران
وەزیر دەرەوەی ئیران، عەباس عراقچی، ئمڕوو شەممە، ئیسرائیل و وڵاتە یەکگرتگەیل توومەتبارکرد وە ئەنجامدان پەلامار وەبان وێستگەی وزەی ئەتۆمی بوشەهر، دیاریکرد تا ئیسە وێستگەگە چوارجار تویش پەلامارداین بویە.
عراقچی لە تویتیگ لە پلاتفۆرم "ئێکس"، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "ئەو پەلامارەیلە کریاسە بان دامەزراوە پێترۆکیمیاییەیل لە ناوخوەی ئیران، ئامانج راسگانی جەنگەگە دەرخەن."
لە لاییگترەک پارێزگار خوزستان لە باشوور خوارئاوای ئیران راگەیان، وە مدوو پەلامارەیل ئەمریکا و ئیسرائیل زەرەد وە چەن دامەزراویگ پێترۆکیمیایی رەسیە، بی ئەوەگ وە هویردی بڕ زەردەیل ئاشکرا ئاشکرا بکەێد.
لای خوەیشەو، ئاژانس ناودەوڵەتیی وزەی ئەتۆم راگەیان ئیران ئاگاداریان کردیەسەو لە وەخوارکەفتن مووشەکیگ لە نزیک وێستگەی ئەتۆمی بوشەهر، دیاریکرد یەکیگ لە باڵەخانەیل وێستگەگە زەرد وەپی رەسیە ئەندامەیل تیم پاراستنیش کوشیانە.
ئاژانسەگە دووپاتکرد، وەپای زانیاریەیل کە تا ئیرنگە وەردەس بوینە، هیچ بەرزبوینیگ لە ئاست تیشکدان
(ئیزگەی ئەتۆمی) لەناو وێستگەگ توومار نەکریاس.