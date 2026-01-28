عراقچی: دانوسەنین وەرد ئەمریکا لەی رووژەیل دویاییە نەویە

شەفەق نيوز- تەهران

میدیایەیل راگەیانن ئیرانی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان کە عەباس عراقچی وەزیر دەیشت وت: پەیوەندی وەرد ستیڤ ویتکۆف کلکریای تایبەت ئەمریکا یا داوای دانوسەنین نەویە.

عراقچی ئەرا میدیایەیل فەرمی وت: هیچ پەیوەندییگ ناوەین خوەم و ویتکۆف لەی رووژەیل دویاییە نەویە، و هیچ داوایگ ئەرا دانوسەنین وەپیمان نەڕەسیە، وتیش: ناوەنگیریەیلیگ جیاجیا سڵاکاری کەن و وەگەرد تەهران پەیوەندی کەن.

وتیش: هەڵوێست ئیمە ئاشکراس، کە دانەیە لەبان هەڕەشە نیەکریەێد، و نەبایەس گفتوگۆ بوود مەگەر دویای نەمان هەڕەشەیل و داواکارییە زیایەیل.

دویەشەو سێشەممە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا وت: کاروانیگ جەنگی ترەک روی وەرەو ئیران کەێد، و ئومید خوازێد تەهران بڕەسێدە رێککەفتن وەگەرد واشینتۆن.