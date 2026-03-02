‏ئەعرافی لە یەکەم لێدوانی: جەنگەگە وەو جویرە وەڕیوەچوود کە خامنەئی پلانی داناوێد

‏شەفەق نیوز- تاران

‏ئایەتوڵڵا عەلی ڕەزا ئەعرافی، ئەندام ئەنجومەن وەختانەی سەرکردایەتی، لە یەکەم لێدوانی دویای دەسنیشانکردنی، دووپاتکرد "وەرگریی ئیرنگەی ئیران لە وەرامبەر دەدرویژیەیل ئەمریکا و ئیسرائیل، وەو جویرە وەڕیوەچوود کە سەید خامنەئی پلان ئەرای داناوێد" هەمیش دووپاتکرد "گەل ئیران بیگومان سەرکەفێد".

‏ئەعرافی لە دیداریگ وەرد تەلەفزیۆن ئیران وت، ئیران وە "قۆناغیگ چارەنویس ساز رەدبوود، هاتێ وە سەرکەفتی رەدیبکەێد وە دەسمیەتی میلەتەگەی" وتیش "وەبی گومان میلەت ئیران سەرکەفن".

‏ئاژانس خەوەری ئیران "ئێرنا"، دویەکە یەکشەممە، دیاریکردن ئەعرافی ئەندام ئەنجومەن فەرماندەیی وەختانە لەشوین رێبەر باڵا راگەیاند.

