ئەعرافی لە یەکەم لێدوانی: جەنگەگە وەو جویرە وەڕیوەچوود کە خامنەئی پلانی داناوێد
شەفەق نیوز- تاران
ئایەتوڵڵا عەلی ڕەزا ئەعرافی، ئەندام ئەنجومەن وەختانەی سەرکردایەتی، لە یەکەم لێدوانی دویای دەسنیشانکردنی، دووپاتکرد "وەرگریی ئیرنگەی ئیران لە وەرامبەر دەدرویژیەیل ئەمریکا و ئیسرائیل، وەو جویرە وەڕیوەچوود کە سەید خامنەئی پلان ئەرای داناوێد" هەمیش دووپاتکرد "گەل ئیران بیگومان سەرکەفێد".
ئەعرافی لە دیداریگ وەرد تەلەفزیۆن ئیران وت، ئیران وە "قۆناغیگ چارەنویس ساز رەدبوود، هاتێ وە سەرکەفتی رەدیبکەێد وە دەسمیەتی میلەتەگەی" وتیش "وەبی گومان میلەت ئیران سەرکەفن".
ئاژانس خەوەری ئیران "ئێرنا"، دویەکە یەکشەممە، دیاریکردن ئەعرافی ئەندام ئەنجومەن فەرماندەیی وەختانە لەشوین رێبەر باڵا راگەیاند.