‏شەو سەرساڵ ئاگر کەنیسەیگ مێژوویی لە ئەمستەردام سزان

2026-01-01T07:12:05+00:00

شەفەق نیوز ـ ئەمستەردام

‏دویای نیمە شەو ساڵ نوو، ئاگر لە کەنیسەیگ تەمەن 150 ساڵە لە ئەمستەردام هیزگرد.

‏دویای نیمەشەو راستەوخوەی ئاگر دەسکرد وە هیزگردن، بویە مدوو رمیان تاوەر کەنیسەیگ کە مێژووەگەی گلوخوەد ئەرا ساڵ 1872.

‏سەرچەوەیل راگەیان خەوەردان "سەرۆک شارەوانی ئەمستەردام فەمکە هالسیما رویداوەگە وە (تون و رخبەر) وەسف کرد دووپاتکرد "بیوەیی دانشتگەیل  ماڵەیل دەوروگەرد کە چولیکردنە  ها لە پێشینەیل کارەیلیان".

‏خزمەتگوزاری فریاکەفتنەیل دیاریکرد "پشکۆی هیزگردی وەرەو ناوڕاس شار چگە".

‏کەنیسەگە لەلایەن تەلارساز وەناوبانگ (پیتەر کویپەرز) دیزاین کریاس، کە هەمان دیزاینەر مۆزەخانەی (ڕیکز) و وێستگەی ناوەندی ئەمستردامە  کەنیسەگە  ماوەی زیاتر لە سەدەیگە وەلایەن کەنیسەی کاسۆلی وەرکارتێد وەجە ئەوەگ بکرێد وە شوینیگ ئەرا بوونە و ئاهەنگەیل و کەفێدە پەراوێز پارک (ڤۆندێل) کە گەورەترین پارک گشتییە لە شارەگە.

