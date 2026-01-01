شەو سەرساڵ ئاگر کەنیسەیگ مێژوویی لە ئەمستەردام سزان
شەفەق نیوز ـ ئەمستەردام
دویای نیمە شەو ساڵ نوو، ئاگر لە کەنیسەیگ تەمەن 150 ساڵە لە ئەمستەردام هیزگرد.
دویای نیمەشەو راستەوخوەی ئاگر دەسکرد وە هیزگردن، بویە مدوو رمیان تاوەر کەنیسەیگ کە مێژووەگەی گلوخوەد ئەرا ساڵ 1872.
سەرچەوەیل راگەیان خەوەردان "سەرۆک شارەوانی ئەمستەردام فەمکە هالسیما رویداوەگە وە (تون و رخبەر) وەسف کرد دووپاتکرد "بیوەیی دانشتگەیل ماڵەیل دەوروگەرد کە چولیکردنە ها لە پێشینەیل کارەیلیان".
خزمەتگوزاری فریاکەفتنەیل دیاریکرد "پشکۆی هیزگردی وەرەو ناوڕاس شار چگە".
کەنیسەگە لەلایەن تەلارساز وەناوبانگ (پیتەر کویپەرز) دیزاین کریاس، کە هەمان دیزاینەر مۆزەخانەی (ڕیکز) و وێستگەی ناوەندی ئەمستردامە کەنیسەگە ماوەی زیاتر لە سەدەیگە وەلایەن کەنیسەی کاسۆلی وەرکارتێد وەجە ئەوەگ بکرێد وە شوینیگ ئەرا بوونە و ئاهەنگەیل و کەفێدە پەراوێز پارک (ڤۆندێل) کە گەورەترین پارک گشتییە لە شارەگە.