شەپوول گورزەیل نوویگ ئەمریکا لەبان ئیران

شەفەق نیوز - چەودیاریکردن

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی (سێنتکۆم)، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە هیزەیلی دەسکردنە جیوەجیکردن شەپوولیگ لە گورزەیل سەربازی وەبان ئامانجەیلیگ لەناو ئیران.

فەرماندەییگە لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کرد، وت کە گورزەیل ئامانجیان لاوازکردن تواناییە سەربازییە ئیرانیەیلە کە وەکار تیەن ئەرا پەلاماردان کەشتییەیل بازرگانی لە تەنگەی هورمز.

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی هۊردەکاری سروشت ئەو ئامانجەیلە کە کریانە ئامانج یا قەوارەی پرۆسە سەربازییەگە ئاشکرا نەکرد، هەرلیوا تائیسە هیچ وەڵامیگ فەرمی لە لایەن ئیرانییەو لەبان ئەو گورزەیلە دەر نەکفتیە.

لە وەختیگ زۊتر ئمڕوو چوارشەممە، شار بوشەهر لە باشوور خوەرئاوای ئیران تویش گورزەیل نوویگ ئەمریکی هات، و ئاژانس خەوەری فەرمی ئیرانی "ئیرنا" لە زوان پارێزگار بوشەهر، محمد موزەفەری وت کە سوپای ئەمریکی سێ شۊن لە پارێزگاگە کردیەسە ئامانج، و باس ئەوە کرد کە پەلامارەیل نەۊنەسە هوکار کوشیان کەس.