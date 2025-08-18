شەپوول واران وارین نوویگ لە پاکستان 20 کەس کەێدە قوربانی

شەفەق نیوز ــ ئسلام ئاباد

دەسڵاتدارەیل پاکستان، ئمڕوو دووشەممە، مردن 20 کەس راگەیان وە شەپوول واران وەرین نووە کە باکوور وڵاتەگە گردیەسەو، تیم فریاکەفتن وەردەوامە لە تەقەلای دراوردن دەیان تەرم کە تا ئیسە ها ژیر خەرگ و رمیاگەیل، لەدویای ئەو واران وارین وەرزیەی سەختە کە لە رووژ پەنجشەممەی وەرین کۆتایی وە گیان 350 کەس هاوردیە.

واران وارینەگەی ئمڕوو لە ناوچەی سەوابی بویەسە مدوو رمیان قەواسەی ماڵەیل و لافاو دروسکردیە وەگەردیا ئەو خەرگە ماڵێد ها بان ریگەی، جویر ئەوەگ لە ئیوارەی پەنجشەممە لە ناوچەی هەرێم خەیبەر باختونخوا کویی نزیک سنوور ئەفغانستان رویدا وەپای ئاژانس "فرانس پرێس".

وەرپرس گەورەیگ لە دەسەی ئیدارەی کارەساتەیل هەرێم خەیبەر باختونخوا، کە خوەی ئاشکرانەکرد، وت؛ ئاوایەیل فرەیگ لە ناوچەی سوابی رویوەروی ویران بوین بوینە وە تەواوی، دووپاتکرد وەپای ئامارەیل سەرەتایی تا ئیسە 20 کەس وە مدوو وارانە رفتەگە کوشیانە.

دووپاتکرد نزیکەی 200 کەس لە دانشتگەیل دەیان ئاوای زەرەد دینە، هەمیش شمارەیگ کەس بیسەروشوینن