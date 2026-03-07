شەپوول نوویگ لە گورزەیل ئیسرائیل ئەرا تەهران و ئەسفەهان و ئیران ئامار شوینەیل پەلاماردریاگ راگەیان
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
وەزارەت وەرگری ئیسرائیل، ئمڕوو شەممە، ڕاگەیان سوپاگەی دەس کردیە وە شەپوول "فراوانیگ" لە گورزەیل ئەرا بان ژێرخان رژێم ئیران لە تەهران پایتەخت و شار ئەسفەهان، یەیش هاوکات وەگەرد چگنە ناو هەشتەمین ڕووژ لە تونوتیژیەیل سەربازی لە ناوچەگە.
لە لاییگ تر، راگەیاننە فەرمییەیل ئیران دووپات کردن کە دەنگ تەقینەوە لە ناوچەیل تەهران و ئەسفەهان لە ناوڕاس وڵاتەگە ژنەفیاس.
هەمیش، مانگ سوور ئیرانی راگەیان کە "دەسدرویژی" ئەمریکی-ئیسرائیلی ئەرا بان ئێران 6668 پێگەی مەدەنی کردیەسە ئامانج، لە سەرەتای دەسوەپیکردن تونوتیژیەل لە رووژ 28 شوبات گوزەشتە تا ئیسە.