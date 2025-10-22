شەمخانی بیدەنگی شکنێد لەدویای رویداو سویر دویەتەگەی: ئەی حەرامزادەیل هیمان زینگم
شەفەق نیوز ـ تەهران
راوێژکار رێبەر سیاسی ئیرانی، عەلی شەمخانی، ئمڕوو چوارشەممە، لە یەکەمین دەرکەفتنی لەدویای مشتومڕەگەی کە بڵاوبوین پارچە ڤیدیۆیگ لە سویر دویەتەی دروسبوی ئیسرائیل توومەتبار کرد.
شمخانی لەڕی رستەیگ وە زوان عبری لەبان تووڕ "ئێکس" وت " تا ئیسە زینگم ئەی حەرامزادەیل".
لێدوانەگەی شمخانی کۆتایی وە بیدەنگیەگەی هاورد لەدویای بڵاوبوین پارچە ڤیدیۆیگ لە ئاهەنگ سویر دویەتەگەی کە لە هۆتێل لوکسیگ لە تەهرانی پایتەخت وەرجە ساڵ و نیمیگ وەڕیوەچگە.
وەویەگە وە سینگ واز و گیسەیل واز وەبان شانی دەس لەناو دەس وەگەرد باوگی چگە ناو هۆل ئاهەنگیگ کە پڕە لە میوان.
لەهەمان وەخت فرەیگ لە ئیرانیەیل لەبان ڤیدیۆ بڵاوبویەگە نویساننە، " ئەرا ژن و دویەتەیل وڵات ناچارکەین وە حیجاب پابەندی و یاسایل دڵنگ، لەوەختیگ ئێ یاسایەیلە وەبان مناڵ وەرپرسەیل نیەچەسپێد؟.