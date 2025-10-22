‏شەمخانی بیدەنگی شکنێد لەدویای رویداو سویر دویەتەگەی: ئەی حەرامزادەیل هیمان زینگم

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏راوێژکار رێبەر سیاسی ئیرانی، عەلی شەمخانی، ئمڕوو چوارشەممە، لە یەکەمین دەرکەفتنی لەدویای مشتومڕەگەی کە بڵاوبوین پارچە ڤیدیۆیگ لە سویر دویەتەی دروسبوی ئیسرائیل توومەتبار کرد.

‏شمخانی لەڕی رستەیگ وە زوان عبری لەبان تووڕ "ئێکس" وت " تا ئیسە زینگم ئەی حەرامزادەیل".

‏لێدوانەگەی شمخانی کۆتایی وە بیدەنگیەگەی هاورد لەدویای بڵاوبوین پارچە ڤیدیۆیگ لە ئاهەنگ سویر دویەتەگەی کە لە هۆتێل لوکسیگ لە تەهرانی پایتەخت وەرجە ساڵ و نیمیگ وەڕیوەچگە.

‏وەویەگە وە سینگ واز و گیسەیل واز وەبان شانی دەس لەناو دەس وەگەرد باوگی چگە ناو هۆل ئاهەنگیگ کە پڕە لە میوان.

‏لەهەمان وەخت فرەیگ لە ئیرانیەیل لەبان ڤیدیۆ بڵاوبویەگە نویساننە، " ئەرا ژن و دویەتەیل وڵات ناچارکەین وە حیجاب پابەندی و یاسایل دڵنگ، لەوەختیگ ئێ یاسایەیلە وەبان مناڵ وەرپرسەیل نیەچەسپێد؟.

