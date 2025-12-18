‏شۆک لە ئەمریکای باشوور... کوشیان بازیکەریگ توپان ئیکوادۆری و ژنەگەی لە پەلاماریگ چەکدار

‏شەفەق نیوز - گوایاکیل

‏توپان ئەمریکای لاتین ماتەمینیگ دویای کۆشیان ماریۆ وەخوەی دی، بەرگریکار چەپ ئیکوادۆری و بازیکە وەرین یانەی فلۆمینێنسی، لە تەمەن ٣٣ ساڵی کە شار گوایاکیل کەفتە وەر پەلاماریگ چەکداری و گیان لەدەسدا.

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس ناوخوەی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لەری دەزگا راگەیاننەیل ئیکوادۆری، شەو چوارشەممە، دوو کەس وەبان ماتۆڕسکیل پەلامار راستەوحوەی دانە لەری تەقەکردن، لە ئەنجام بینیدا و ژنەگەی کوشیان و داڵگی تویش زەخمداری بوی.

‏بینیدا لە ساڵ ٢٠٢٢ درێس یانەی فلۆمینێنس پوشی و نازناو پاڵەوانێتی "کاریۆکا"ی وەگەردی وەدەسهاورد، بازی ئەرا یانەیل ئیندێپێندێنتی دێل ڤالی، ئێل ناسیووناڵ و بارسێلۆنا سپۆرتینگ کڵەب کردیە لە مۆندیالەیل ٢٠١٨ و ٢٠٢٢ نوێنەرایەتی هەڵبژاردەی نیشتمانی ئیکوادۆر کردیە.

‏یانەی "بارسێلۆنا سپۆرتینگ کڵەب" لە بەیاننامەیگ لە ری سۆشیاڵ میدیا، وە "خوسەی قویڵیگ" خەوەر کووچ دویایی بازیکەرەگە پشت راسکردیە.

‏ لەهەمان وەخت وەزارەت ناوخوەی ئیکوادۆر راگەیان کە یەکیگ تایبەت پۆلیسی ئەرا لێکۆڵینەوە لەی تاوانە راسپاردیە.

