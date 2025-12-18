شۆک لە ئەمریکای باشوور... کوشیان بازیکەریگ توپان ئیکوادۆری و ژنەگەی لە پەلاماریگ چەکدار
شەفەق نیوز - گوایاکیل
توپان ئەمریکای لاتین ماتەمینیگ دویای کۆشیان ماریۆ وەخوەی دی، بەرگریکار چەپ ئیکوادۆری و بازیکە وەرین یانەی فلۆمینێنسی، لە تەمەن ٣٣ ساڵی کە شار گوایاکیل کەفتە وەر پەلاماریگ چەکداری و گیان لەدەسدا.
سەرچەوەیگ لە پۆلیس ناوخوەی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لەری دەزگا راگەیاننەیل ئیکوادۆری، شەو چوارشەممە، دوو کەس وەبان ماتۆڕسکیل پەلامار راستەوحوەی دانە لەری تەقەکردن، لە ئەنجام بینیدا و ژنەگەی کوشیان و داڵگی تویش زەخمداری بوی.
بینیدا لە ساڵ ٢٠٢٢ درێس یانەی فلۆمینێنس پوشی و نازناو پاڵەوانێتی "کاریۆکا"ی وەگەردی وەدەسهاورد، بازی ئەرا یانەیل ئیندێپێندێنتی دێل ڤالی، ئێل ناسیووناڵ و بارسێلۆنا سپۆرتینگ کڵەب کردیە لە مۆندیالەیل ٢٠١٨ و ٢٠٢٢ نوێنەرایەتی هەڵبژاردەی نیشتمانی ئیکوادۆر کردیە.
یانەی "بارسێلۆنا سپۆرتینگ کڵەب" لە بەیاننامەیگ لە ری سۆشیاڵ میدیا، وە "خوسەی قویڵیگ" خەوەر کووچ دویایی بازیکەرەگە پشت راسکردیە.
لەهەمان وەخت وەزارەت ناوخوەی ئیکوادۆر راگەیان کە یەکیگ تایبەت پۆلیسی ئەرا لێکۆڵینەوە لەی تاوانە راسپاردیە.