شەش فڕۆکەی ئەمریکی وەرەو ئەوروپا کەفنە ری کە شایەت وەرەو خوەرھەڵات روی وەرەو ناوڕاس بکەن
شەفەق نيوز- واشینتۆن
سایت Clash Report، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە ئەمریکا کار لە بڵاوکردن شەش فڕۆکەی E-3 AWACS لە ئەوروپا کەێد، لە گامیگ زەمینەسازی کە هاتێ وەرجە جویلەکردنیان وەرەو خوەرھەڵات ناوڕاس بوود.
وتیش: مەزەنە کریەێد ئی فرۆکەیلە وەردەوام بوون تا بڕەسن ئەرا سەربازگەیل فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی CENTCOM".
داتایەیل وەشوینکەفتن جموجویل فرۆکەیل زیایبوین گەورەیگ لە شمارەی فرۆکەیل ئەمریکی لە ماوەی ساعەتەیل کەمیگ نیشان دان، کە نزیکەی 40 فڕۆکە لایەک وەخت وەیجویرە بەشەو بوین: زیاتر لە 22 فرۆکەی سزەمەنی، 13 فرۆکەی بارهەڵگر، زیاتر لە یەک فرۆکەی ئاگادارکردن وەرجەوەختە (أواكس)، وەگەرد پاڵپشتیکردن ئۆپراسیۆنەیل بڵاوبوین فراوانیگ ئەرا فرۆکەیل جەنگی.