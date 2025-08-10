شەش زەخمداری وە تەقەکردن هەڕەمەکی لەئەمریکا

شەفەق نیوز ــ چەودێری

شەش کەس زەخمدارب،ی، حالەتەیل سەخت و مناڵیگ پەنج ساڵان هاناویان، وە تەقەکردن هەڕەمەکی لەشار بالتیمور ئەمریکا لە ولایەت ماریلاند.

سەرۆک پۆلیس بالتیمور ریتشارد ورلی وت: "پۆلیس لێکۆڵینەوە لە رویدا تەقەکردن وەکۆمەڵەگەی ناو بارک هاتیس لە بالتیمور کەێد و شەش کەس زەخمداربوی لەناویان مناڵیگ پەنج ساڵان".

وتیش، مناڵەگە لە باڵی زەخمداربویە، زەخمداریەگەی سەخت نییە، لەهەمان وەخت پیایگ وە تەندروسی سەختیگ هەس، تا ئیسە زانیاری لەبان تەقەکەر نییە.

رووژانە رویداوەیل تەقەکردن تاکەسی و وەکۆمەڵ لە وڵاتە یەکگرتگەیل دوارەوبوود، ناوچەی تایمز سکویەر کە وەناوبانگترین کۆمەڵگەی گەشتوگوزارە لە شار نیویۆرک دویەشەو شەممە تەقەکردن بویە مدوو زەخمداری سێ کەس.