‏شەش تەقینەوە تەل ئەبیب لەرزنێد وەگەرد زەنگ ئاگادارکردن

2026-03-01T09:45:07+00:00

‏شەفەق نیوز ـ خوەرهڵات ناوڕاس

‏بەرەی ناوخوەی ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا زەنگ ئاگادارکردن لەناوچەیل فراوانیگ تەل ئەبیب و دەوروگەردی دریا لەلێ بیجگە لە قودس و خوەرئاوا.

‏ بەرەگە راگەیان "شەش تەقینەوە شار تەل ئەبیب  لەرزا" وەبی هویردەکارییگ دەسوەجی لە زەرد و زەخمداریەیلی.

‏ئێ ئەوزەڵکردنەیلە لە سای رویوەڕویبوین سەربازی خێرای ناوچەگەس، دویای ئەوەگ میدیا فەرمیەیل  ئیران کوشیان رێبەر باڵا عەلی خامنەئی راگەیانن لە ئەنجام پەلامارە مووشەکیەیل  ئەمریکا و ئیسرائیل وەبان  چەن شوینیگ ناوخوەی ئیران، کە هەمیش بویە مدوو کوشیان چەن ئەفسەریگ باڵا، جویر  محەمەد پاکپور فەرماندەی هێز زەمینی سوپای پاسداران ئیران.

