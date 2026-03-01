‏شەش تەقینەوە تەل ئەبیب لەرزنێد وەگەرد زەنگ ئاگادارکردن

‏شەفەق نیوز ـ خوەرهڵات ناوڕاس

‏بەرەی ناوخوەی ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا زەنگ ئاگادارکردن لەناوچەیل فراوانیگ تەل ئەبیب و دەوروگەردی دریا لەلێ بیجگە لە قودس و خوەرئاوا.

‏ بەرەگە راگەیان "شەش تەقینەوە شار تەل ئەبیب لەرزا" وەبی هویردەکارییگ دەسوەجی لە زەرد و زەخمداریەیلی.

‏ئێ ئەوزەڵکردنەیلە لە سای رویوەڕویبوین سەربازی خێرای ناوچەگەس، دویای ئەوەگ میدیا فەرمیەیل ئیران کوشیان رێبەر باڵا عەلی خامنەئی راگەیانن لە ئەنجام پەلامارە مووشەکیەیل ئەمریکا و ئیسرائیل وەبان چەن شوینیگ ناوخوەی ئیران، کە هەمیش بویە مدوو کوشیان چەن ئەفسەریگ باڵا، جویر محەمەد پاکپور فەرماندەی هێز زەمینی سوپای پاسداران ئیران.

‏

‏